Якутск готовится к началу отопительного сезона

В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону, в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 2 апреля № 472р «О подготовке и прохождении отопительного сезона 2020-2021 годов на территории городского округа «город Якутск».

25 июня состоялось очередное совещание штаба под председательством руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаала Егинова. С докладами об исполнении плановых показателей выступили представители ресурсных организаций и руководители территориальных органов управления.

Промывка системы центрального отопления запланирована в 2781 многоквартирных жилых домах из 3073 домов столицы. По данным на 25 июня, промывка системы проведена в 922 домах, что составляет 33,2% от общего количества МКД. Отметим, что за аналогичный период прошлого года были промыт системы 863 МКД.

По территориальным органам управления общий процент исполнения мероприятий по подготовке к ОЗП, запланированных на июнь, составил 76,7%. Высокий процент исполнения показали Октябрьский, Строительный и Сайсарский округа. Руководитель МКУ «СЭГХ» обратил внимание участников совещания на низкие темпы исполнения Автодорожного, Губинского и Промышленного округов.

«У нас три месяца на подготовку к отопительному сезону, треть от этого срока уже прошла. Прошу усилить работу по озвученным округам», — подчеркнул Айаал Егинов.

При нарушении управляющими компаниями и ТСЖ плановых сроков промывки систем центрального отопления и водоснабжения в жилом фонде специалистам территориальных органов управления поручено оперативно обращаться в прокуратуру города Якутска.