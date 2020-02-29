Якутск готов инвестировать в Якутию!

На площадке «Точка кипения» состоялась деловая сессия «Якутск инвестирует в Якутию!». Столичный бизнес должен повернуться лицом к республике и вкладывать средства в разнообразные сферы, в том числе в географическом плане.

Организаторами встречи выступили Якутская городская Дума и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия).

На площадке встретилось предпринимательское сообщество, представленное субъектами малого и среднего бизнеса, авторы инвестиционных проектов, депутаты городской Думы.

Открыл мероприятие с приветственным словом председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ. Первым делом Альберт Никандрович поздравил с утверждением в должности нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбину КЫЧКИНУ.

А после стартовала непосредственно деловая сессия. Об административных преференциях для резидентов Территории опережающего развития «Якутия», получении статуса, инвестиционных проектах и результатах работы рассказал ее директор Дмитрий БОРИСОВ. Он пообещал готовность личного содействия в получении статуса резидента ТОР.

Генеральный директор InvestYakutia Александр КОНДРАШИН выступил с презентацией деятельности Агентства, сопровождении и содействии инициаторов проектов на всех этапах реализации, а также презентовал модельные проекты в сельскохозяйственной отрасли, инвестиционные – в сфере туризма, а также планируемые к реализации на территории Мирного.

«Особое внимание Агентство уделяет проектам предпринимателей Якутии, поддерживаемых муниципалитетами. Наше содействие позволяет доводить бизнес-идею до глубокого уровня проработки и реализации, большинство инвестиционных проектов в ТОР «Якутия» были упакованы Агентством и успешно реализуются. Я глубоко убежден, что участие и поддержка муниципальных властей – это ключ к успеху» — подчеркнул Александр Кондрашин.

К присутствующим обратились инициаторы инвестпроектов: ИП Александр СЕРГЕЕВ, производящий керамическую плитку и керамогранит, компания ООО «ТехСервис» с проектом «Организация производства асфальтобетонной смеси».

Целью мероприятия стал вектор привлечения частных инвестиций. Как сказал председатель Гордумы Альберт Семенов, «и на уровне города можем и должны решать задачи поиска инвесторов. Уверен, что такая практика поможет развитию инвестиционного потенциала города, республики и страны в целом».