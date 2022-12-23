Общественность Якутска выступила с предложениями об ограничении продажи алкоголя.

Общественная палата города Якутска совместно с коллегами из республиканской Общественной палаты провели 22 декабря открытое обсуждение проекта Закона Республики Саха Якутия «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)».

Обсуждение прошло под девизом «Якутск – город здоровья». В зале Общественного центра собрались жители столицы республики, которых не оставляет равнодушными засилье алкоточек на каждом шагу, ведущее к постепенной алкоголизации общества.

Во вступительным слове председатель Общественной палаты города Якутска, руководитель Якутского республиканского движения «Трезвая Якутия» Матвей Лыткин наглядно рассказал, что неумеренное потребление алкоголя приводит к увеличению смертности, и для искоренения пагубной привычки, отрезвления общества должна проводиться последовательная антиалкогольная политика. Одним из важных шагов в этом направлении может стать ограничение розничной продажи алкогольной продукции. Распространение «трезвых сел» в республике показывает, что у населения формируется резко негативное отношение к употреблению спиртного.

Главной целью обсуждения организаторы определили собрать мнение общественных организаций и жителей города Якутска о вносимых в закон поправках, ограничивающих продажу алкогольной продукции на уровне республики, и довести до депутатов Ил Тумэн для учета при принятии закона в окончательном чтении.

Кроме того, обе общественные палаты при поддержке Окружной администрации приняли решение сделать упор на просветительскую работу для популяризации трезвого и здорового образа жизни. Модератор обсуждения, председатель комиссии Общественной палаты РС (Я) по социальной политике, председатель Якутского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Общее дело» Елена Колесникова сообщила, что будет подготовлена программа мероприятий «Якутск – город здоровья» на весь 2023 год и призвала горожан внести свои предложения в программу.

К участникам обсуждения обратился глава города Якутска Евгений Григорьев и поблагодарил их за активную жизненную позицию и поддержку решений, принимаемых на благо всех горожан.

«От наших с вами действий зависит будущее, в котором будут жить наши дети. Благодаря поддержке депутатов Якутской городской Думы и общественности в мае этого года было принято постановление об определении границ прилегающих территорий, которое увеличивает расстояние от магазинов, торгующих алкоголем, до социальных объектов. Кроме того, нельзя продавать алкоголь без лицензии на расстоянии до 50 метров от многоквартирных домов. Сейчас мы находимся на следующем этапе нашей борьбы с «наливайками», — отметил Евгений Григорьев.

Глава города подчеркнул, что при этом нельзя обойтись одними ограничениями, необходимо дать альтернативу молодежи, развивать спортивную инфраструктуру. Именно с этой целью в Якутске за два года построено 30 уличных спортплощадок – воркаутов, и их число будет расти, заверил Евгений Григорьев.

Перед собравшимися выступила народный депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Мария Христофорова. Она поделилась личным опытом многолетней борьбы со лже-кафе в 203 микрорайоне, которое неоднократно закрывали за нарушения, но, меняя названия, этот пивбар существует до сих пор (это бывший «Цоколь», ныне «Пивко»). Особое возмущение народного депутата вызывает продажа спиртного, пива несовершеннолетним. Бизнес должен развиваться, создавать рабочие места, платить налоги в бюджет, но лже-кафе с минимумом затрат приносят доход только владельцам, а не городу, считает депутат. Поэтому властям, депутатам и жителям города надо консолидироваться и сообща решать застарелую проблему «наливаек». В том числе Мария Христофорова предлагает создавать альтернативу, увлекать молодежь спортом, подростковыми клубами.

С научно подтвержденной точкой зрения на проблему алкоголизации, о вреде алкоголя на здоровье человека и общества в целом выступили кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Юрий Жегусов и кандидат медицинских наук, врач-диетолога ГБУ РС (Я) «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Анастасия Саввина.

После выступлений жители Якутска, участники обсуждения высказали свои предложения и пожелания. Среди них Дмитрий Алексеев, кандидат медицинских наук, предложил поощрять «трезвые села» дополнительным финансированием, а также продумать введение для молодежи бесплатного или льготного посещения спортивных залов, бассейнов, по примеру «Пушкинской карты».

Валентина Пермякова, директор городской национальной гимназии им. Чиряевых, окруженной алкоточками со всех сторон, предложила еще больше увеличить расстояние от них до социальных объектов.

Народный депутат республики Иван Данилов призвал предпринимателей быть социально ответственными и отказаться от «колониального» подхода в ведении бизнеса, приведя пример Гагаринского округа, где жители жалуются на бесконтрольно расплодившиеся «наливайки».

Многодетная мать Жанна Нуриманова предложила обратить внимание не только на «наливайки», маскирующиеся под общепит, но и на алкомаркеты, поискать способы ограничить их доступность. Заместитель председателя городского Совета отцов Яков Оконешников озвучил предложение вывести все алкоточки за пределы городской черты.

Свою точку высказали и предприниматели, владельцы бизнеса в сфере общепита. Более того, приглашенный на дискуссию заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) Максим Прокопьев предложил провести отдельное обсуждение с предпринимателями.

Во время открытого обсуждения прозвучали и много других предложений. В основном, люди выступали против любой продажи алкоголя рядом со школами, детскими садами, больницами.

Все предложения в адрес организаторов открытого обсуждения «Якутск – город здоровья» по проекту закона РС (Я) и по программе просветительского фестиваля, который планируется провести в феврале 2023 года, можно отправить в чат-бот мессенджера по номеру тел. 8924 161 5769.

***

Напомним, проектом закона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» предполагается ограничить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях в части увеличения площади обслуживания зала для посетителей до 75 квадратных метров.

В настоящее время по федеральному закону розничная продажа алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, допускается только в объектах, имеющих зал обслуживания площадью не менее 20 квадратных метров.

При принятии проекта Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» по оценке территориальных органов управления под возможные ограничения попадут 63 лже-кафе, из них 12 лицензиатов (они попадут под ограничения только в случае принятия решения на уровне республики об отзыве лицензии).

Отметим, что в сентябре 2022 года вступило в силу постановление Окружной администрации города Якутска от 6 мая 2022 года № 118п «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа «город Якутск». Постановлением увеличены расстояния до алкомаркетов на 100 метров от прежних и изменен способ расчета расстояния с «пешеходных путей» на прямой способ расчета (по радиусу): от образовательных учреждений — 300 метров, от детских садов, объектов здравоохранения, спорта, вокзалов, аэропортов, военных объектов, мест нахождения источников повышенной опасности – 200 метров.