Якутск до Октябрьской революции: фотографии в цвете

SAKHALIFE.RU предлагает посмотреть на фотографии Якутска, сделанные до Октябрьской революции. Ранее эти фотографии были черно-белыми, но наша редакция сделала их цветными:

Празднование 100-го юбилея Отечественной войны (1912 г.)

Якутский суд:

Сад Крафта:

Вид на город:

Гостиный двор:

Богородская церковь:

Мужской монастырь:

Воеводская канцелярия:

Здание областного управления:

Якутский острог:

Съезд якутской интеллигенции 1917:

Члены ЯКОБ:

В 4 марта 1917 года в Якутске избирается Якутский комитет общественной безопасности (ЯКОБ). Это был временный (до созыва Учредительного собрания) орган власти. В него вошли представители всех социальных слоев и различных политических партий (свыше двухсот человек). С 4 на 5 марта 1917 года делегация ЯКОБ во главе с большевиком Г.И. Петровским в ультимативной форме потребовала от вице-губернатора Д.О. Тизенгаузена сдачи власти ЯКОБу, в случае отказа грозили арестом. 5 марта вице-губернатор Тизенгаузен и полицмейстер Рубцов заявили о передаче власти Якутскому комитету общественной безопасности. Для ведения дел было избрано исполнительное бюро, которое занялось созданием нового аппарата управления. Взамен суда был создан революционный трибунал, взамен полицейских управлений в округах — комиссары, взамен полиции стала действовать народная милиция. В округах стали создаваться уездные, волостные, наслежные КОБы, к которым и перешли властные полномочия на местах.