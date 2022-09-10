10.09.2022
13:47
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Якутск

Якутск будущего изобразили на торте

На юбилей Якутска кондитеры преподнесли подарок жителям и гостям столицы — торты с изображением будущего образа города. Торты поделят на 390 кусков, ими угостят всех желающих 11 сентября в День города, сообщает Ассоциация гостеприимства Якутии.

«Кулинарный экспонат вдохновлен работами российских футурологов. На торте можно заметить острог, новые высотки, Ленский мост», — говорит председатель Ассоциации гостеприимства Татьяна Тымырова.

Перед изготовлением торта кондитеры опросили жителей, какими они выглядят Якутск будущего. Ответы горожан записали: «доступные туалеты», «нет наливаек», «нет бродячих собак», «работающие ливневки» и другое. Пожелания жителей отпечатали на специальные салфетки, которые выдаются вместе с тортами.

«Таким, образом, пекарня-кондитерская выразила мечты нас, простых горожан, о будущем города. Уверена, что сладкие мечты якутян исполнятся», — отметила Татьяна Тымырова.

Один торт весит 40 кг. Он выполнен из белого шоколадного бисквита. Начинка — малина и йогуртовый крем.

Фото: автора
Источник: Председатель Национальной Ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я) "Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)" Татьяна Тымырова

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