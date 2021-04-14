Якутск благодарит студентов

Студенты 10 средних специальных учебных заведений 13-14 апреля приняли участие в субботнике, организованном АО «Якутдорстрой». Ребята помогли расчистить от снега тротуары. Всего на субботнике вышло более 120 студентов.

По словам преподавателя Якутского строительного техникума Галины Винокуровой, за два дня в субботнике участвовало 19 студентов учебного заведения.

«Наши студенты расчистили тротуары на улице Кулаковского. Поскольку среди них много несовершеннолетних, их работа была ограничена по времени. Ребята отлично справились со своим объемом работ», — рассказала Галина Винокурова.

Из студентов Якутского педагогического колледжа в субботнике участвовало 25 человек. Они очистили тротуары улицы Петровского.

«Наши студенты с радостью присоединились к субботнику. Это мероприятие прошло у нас как урок физкультуры. Сегодня, 14 апреля в субботнике приняли участие и девочки», — отметила директор колледжа Надежда Морукучаева.

От Якутского автодорожного техникума на уборку снега вышли порядка 60 студентов.

«Студенты нашего техникума вчера расчистили тротуары на Вилюйском тракте от остановки «БГУЭП» до Борисовки-3. Сегодня чистили снег от остановки Борисовки-3 до усадьбы Атласовых и от остановки «БГУЭП» в сторону города. Мы, преподаватели, очень довольны работой студентов», — рассказал заведующий отдела трудоустройства и практики студентов Владимир Иванов.

Из Якутского технологического техникума сервиса на субботник по расчистке тротуаров улицы Кулаковского вышло 17 студентов. «Наши студенты с радостью откликнулись на призыв помочь любимому городу и отлично справились с работой», — поделился руководитель физкультурного воспитания Константин Готовцев.

Сегодня к субботнику присоединились 13 студентов СВФУ им. М.К. Аммосова — бойцы студенческих строительных отрядов.

«Студенты расчистили тротуары улицы Октябрьская. Управы Центрального, Октябрьского округов обеспечили студентов необходимым инвентарем, инструментами для работы», — сообщила руководитель Управления округов Лилия Воробьева.

Окружная администрация и АО «Якутдорстрой» благодарят студентов за посильную помощь в расчистке города от последствий обильного снегопада. В масштабном субботнике по уборке снега с тротуаров приняли участие студенты Якутского коммунально-строительного техникума, Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева, Якутского техникума связи, Якутского автодорожного техникума, Якутского технологического техникума сервиса, Якутского индустриального техникума, Якутского сельскохозяйственного техникума, Якутского колледжа технологии и дизайна, Якутского медицинский колледжа, Якутского промышленного техникума и стройотрядовцы Северо-Восточного федерального университета.