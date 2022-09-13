13.09.2022
11:11
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Красота & Здоровье

Якутск 4.0.0. Старт: Мой выбор — здоровье!

На прошлой неделе мобильная бригада врачей Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, при поддержке и содействии Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), провела бесплатный медицинский осмотр для всех желающих горожан на Ярмарке здоровья — «Здоровый Якутск», в рамках мероприятий Форума «Якутск 4.0.0. Старт».

Врачи РЦОЗМП скрупулезно осмотрели и провели консультацию посетителей Ярмарки здоровья. Ведь, благодаря профилактическому обследованию каждый желающий может получить исчерпывающую информацию о состоянии всех органов и систем.

Отрадно, что в числе желающих узнать состояние своего здоровья были как студенты так и люди пожилого возраста.

Атмосфера культуры и духовности в здании ДК имени Кулаковского, где прошла Ярмарка, располагала к не суетливому осмотру. 

Во всех коридорах патрулировали волонтёры-медики. Ребята помогали посетителям ориентироваться внутри здания и любезно подсказывали, где расположены медицинские учреждения. Соблюдались все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.  

«Мой выбор — здоровье!»

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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