Якутск 388 лет: сохранившиеся исторические здания

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

В 1752 году на средства купца Д. Барабанова была заложена новая каменная. В 1820 году пристроили двухпридельную трапезную и колокольню. В 1920-х церковь закрыта. В 1997 году храм передали Якутской епархии и только в 2010 была восстановлена. В советское время здание было чаще всего использовано в целях науки, космофизики, геологии, аэрономии.

Градоякутская Спасо-Преображенская церковь

Построен в 1826—1845 гг. на средства купцов А. М. и М. М. Соловьёвых. В 1993 году Преображенская церковь была возвращена Якутской епархии и начались восстановительные работы. В 2005 году по благословению патриарха Алексия II в Преображенский храм из Николаевского собора была перенесена епископская кафедра и церковь получила статус Градо-Якутского кафедрального собора.

Кладбищенская церковь Николая Чудотворца

Кладбищенская каменная церковь Николая Чудотворца была построена в 1847—1852 годы на средства купца И. Я. Шилова. В советское время церковь не действовала. В начале 1990-х годов здание было возвращено верующим. 8 октября 1995 года храм был вновь освящён и стал кафедральным собором Якутской епархии. Статус сохранялся до 2005 года, после чего был возвращён в разряд прихо́дских, а епископская кафедра была перенесена в Преображенский собор.

Троицкий кафедральный собор

Троицкий собор — самое старинное здание Якутска. Император Пётр I лично дал разрешение на строительство храма в камне. Построен в 1708—1728 в якутском остроге. По завершении строительства собор был освящён 23 июля 1728 года.

Представлял собой кубообразный храм с низким куполом, увенчанным одной главой. В сентябре 1929 собор закрыли. В нём размещались Якутский музыкально-драматический театр, филармония, Государственный театр эстрады. В 2014 году храм был возвращён Русской Православной Церкви и начались восстановительно-реставрационные работы.

Якутский краеведческий музей (архиерейские покои)

Здание музея — Архиерейские покои — построено в 1913-1924 гг. Проект здания составил областной архитектор К.А. Лешевич. В 2003 г был достроен пристрой. Сейчас является краеведческим музеем.

Архиерейские покои никогда не принадлежали православной церкви. Изменение в назначение строительства внесла Октябрьская революция, и после строительства здание стало краеведческим музеем.

Здание первого реального училища

Было построено в 1908 году, а затем стало настоящей колыбелью якутской интеллигенции. Многие видные государственные и общественные деятели республики являлись выпускниками этого заведения. Сейчас здание стало изрисовано различными граффити, а внутри всё завалено мусором.

Здание мужской прогимназии

Ныне сгоревшее здание, частично сохранившиеся стены, не подлежат восстановлению и прикрыты ширмой. Мы уверены, что эти здания возможно восстановить, воссоздав копии и приблизив, тем самым то время, когда они существовали.

Романовка

Известное историческое здание старого Якутска — место Романовского вооруженного протеста в Якутске в феврале-марте 1904 г.

В 1951 году в бывшем доме купца Романова открылся музей «Большевики в якутской ссылке». Экспозиция музея знакомила посетителей с жизнью и революционной деятельностью большевиков. В 1959 году он стал филиалом Краеведческого музея им. Е. Ярославского, примерно тогда же его переименовали в дом-музей «Якутская ссылка».

Здание Русско-Азиатского банка

Сильно обветшавшее здание 1905 года постройки было восстановлено в 2005 году по проекту Л.В.Аммосовой под руководством М.Ф.Охлопкова. Сегодня здесь находится филиал «Алмазэргиэнбанка», финансировавшего восстановление здания и Дом-музей М.К. Аммосова.

Здание областного казначейства

Автор проекта — инженер-архитектор К.А. Лешевич, строительство вел его сын — К.К. Лешевич. В настоящее время в этом здании располагается Галерея зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева Национального художественного музея Республики Саха (Якутия). Здание проходит реставрацию.

Здание Публичной библиотеки и музея

В 1909-1911 гг. на пожертвования купцов Ф.В. Астраханцева, Г.В. Никифорова и других жителей Якутска было построено двухэтажное кирпичное здание, один этаж которого заняла библиотека, другой – музей. В настоящее время здание принадлежит Национальной библиотеке Якутии.