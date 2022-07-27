Якутск-2077: на фантастическом видео мост через Лену

Каким будет долгожданный мост через Лену — фантастическая зарисовка от Феоктиста Алексеева. тгк DRSYKT14 опубликовал его видео: «Вы оказались в Якутии будущего — в 2077 году. Остановились возле чайной за городом около моста через Лену».

Источник: тгк DRSYKT14

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