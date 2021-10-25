Якутск 🔁 Мирный: Юрий Куприянов обсудил обменные гастроли театров

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов посетил с рабочим визитом г. Мирный. В рамках визита министр посмотрел спектакль Мирнинского театра «МНОГОквартирник», а также обсудил предстоящие обменные гастроли.

Главным вопросом стали предстоящие гастроли в Мирный главного национального театра республики Саха академического театра им. П.А. Ойунского и Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона. В составе рабочей группы в Мирный также прибыли директор Саха театра Петр Макаров и директор Театра оперы и балета Сергей Юнганс, которые изучили площадки, где предстоит работать их коллективам.

— По поручению председателя правительства республики Андрея Тарасенко мы посетили Мирный. Весной этого года в театр по итогам конкурсного отбора был назначен новый директор Константин Солдатов. Одна из задач была познакомиться с его работой. Видно, что театр зажил новой бодрой насыщенной жизнью, работа кипит. Посмотрели спектакль «МНОГОквартирник» — в целом о городе Мирный, где в каждой квартире кипит своя жизнь. Зрители аплодировали стоя, спектакль несомненно удался.

Следующий год для отрасли культуры будет одним из основных. В 2022 году, в рамках празднования 100-летия Якутии, мы планируем организовать обменные гастроли наших театров. Мирнинский приедет в Якутск, а Театр оперы и балета и Саха академический театр поедут в Мирный, чтобы встретиться со зрителем. Планируем также охватить Ленский и Нюрбинский районы. Подобную обменную гастрольную практику мы планировали еще пару лет назад, сейчас начинаем претворять эти планы в жизнь. Достигли предварительных договоренностей с АК «АЛРОСА» и руководством Мирнинского района о совместной реализации этого проекта, — отметил министр.