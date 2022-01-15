Якутлесресурс дал ответ по важному вопросу

По состоянию на 15 января всеми операторами выплаты мобилизованным гражданам произведены в полном объеме, кредиторской задолженности больше нет. Об этом заявил руководитель ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Джулустан Хон.

«За пожароопасный сезон 2021 года нашим учреждением заключено 40 договоров с юридическими лицами (операторами), на основании которого привлечено 17 554 человек из числа местного населения для тушения лесных пожаров. Общая сумма затрат мобилизованных лиц, участвовавших на тушении 373 лесных пожаров, составила 475 693,0 тыс. рублей.

В настоящее время ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» оплата за оказанные услуги мобилизованных лиц произведена в полном объеме, в том числе поступившие 29 декабря 2021 года средства из резервного фонда правительства РФ полностью направлены операторам в объеме 240 642,345 тыс. рублей на погашение задолженности услуг 10 353 мобилизованных лиц.

В ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» также заявили, что финансовые средства, направленные из резервного фонда Правительства РФ полностью освоены. Перерасчет работникам Авиалесоохраны согласно районным коэффициентам были выплачены в декабре 2021 года.

Пресс-служба Минэкологии РС(Я)