Якутию ждут новые ограничения?

Будут ли введены новые ограничения по коронавирусу, зависит от того, как складывается ситуация с вакцинацией. Об этом глава региона Айсен Николаев заявил на очередном планерном совещании с руководством правительства республики.

Обстановку по коронавирусу Николаев назвал «крайне напряженной», и напомнил членам правительства об их персональной ответственности за выполнение плана по вакцинации в районах. Низкие темпы сегодня наблюдаются в Чурапчинском, Намском, Горном, Амгинском, Усть-Алданском, Усть-Янском, Олекминском районах. В них же растет число заболевших коронавирусом.

Что касается ограничительных мер, такого локдауна, как в Москве, не будет, подчеркнул Айсен Николаев. Но если ситуация в ближайшие дни не выправится, то возможны новые ограничения. Чтобы избежать их и не нанести еще больший урон малому, среднему предпринимательству, а также другим отраслям, в эти дни необходимо увеличить темпы вакцинации.

На планерном совещании руководитель республики также ознакомился с ходом работ по курируемым кабинетом министров направлениям и поставил ряд новых задач, в том числе по строительству социально значимых объектов.

Отдельные поручения он дал по сфере образования. Айсен Николаев распорядился усилить работу НОЦ «Север» в части взаимодействия республики с РАН и регионами-партнерами и ускорить подготовительные работы по созданию Суперкампуса в мкр Кангалассы. Также глава поручил в ближайшее время представить ему концепцию II международных интеллектуальных игр, которые пройдут в Якутске в 2022 году.