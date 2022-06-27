Якутию включат в пилотный проект по строительству региональных эндокринологических центров

Такое решение приняли специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, которые 19-24 июня проверили деятельность профильных лечебных учреждений республики и оценили ее положительно. Предварительные итоги выездной проверки обсуждены на заседании у заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Группа экспертов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, головного учреждения, координирующего деятельность лечебных учреждений эндокринологического профиля страны, побывала в эти дни не только в медорганизациях республики 2 и 3 уровней, но и первичного звена. Среди них— эндокринологическое отделение и эндокринологический диспансер Якутской республиканской клинической больницы, отделение детской эндокринологии и гастроэнтерологии Педиатрического центра Национального центра медицины, кабинеты эндокринологов Национального центра медицины, Мегино-Кангаласской больницы, Якутской городской больницы №2. Посетили проверяющие также клинику СВФУ и научно-исследовательскую лабораторию «Молекулярная медицина и генетика человека» Мединститута СВФУ.

При этом специалисты из Москвы не только анализировали, какой объем профильной помощи оказывается пациентам с эндокринной патологией, но и знакомились с маршрутизацией пациентов, методами их лечения и реабилитации. Положительно оценив опыт врачей Якутии, эксперты предложили обратить внимание на практику других регионов по организации смен в лагерях для детей с диабетом, а также открытию групп в детских садах со специальным питанием и обученным медицинским персоналом.

В целом, высоко оценив качественное лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом в республике, возможности лабораторной диагностики в регионе, квалификацию специалистов, руководитель отдела по вопросам организации оказания медицинской помощи Координационного совета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Ольга Чикулаева сообщила коллегам в республике хорошую новость.

— Учитывая неплохое кадровое обеспечение, возможности лабораторно-инструментальной диагностики и лечения, квалификацию специалистов, наличие в регионе высшего медицинского образования с ординатурой по эндокринологии, а также особенности республики, мы принимаем решение включить Якутию в пилотную группу Федерального проекта «Сахарный диабет» по строительству Региональных эндокринологических центров, — сказала она.