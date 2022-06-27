27.06.2022
16:03
115

Красота & Здоровье

Якутию включат в пилотный проект по строительству региональных эндокринологических центров

Такое решение приняли специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, которые 19-24 июня проверили деятельность профильных лечебных учреждений республики и оценили ее положительно. Предварительные итоги выездной проверки обсуждены на заседании у заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Группа экспертов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, головного учреждения, координирующего деятельность лечебных учреждений эндокринологического профиля страны, побывала в эти дни не только в медорганизациях республики 2 и 3 уровней, но и первичного звена. Среди них—  эндокринологическое отделение и эндокринологический диспансер Якутской республиканской клинической больницы, отделение детской эндокринологии и гастроэнтерологии Педиатрического центра Национального центра медицины, кабинеты эндокринологов Национального центра медицины, Мегино-Кангаласской больницы, Якутской городской больницы №2. Посетили проверяющие также клинику СВФУ и  научно-исследовательскую лабораторию «Молекулярная медицина и генетика человека» Мединститута СВФУ.

При этом специалисты из Москвы не только анализировали, какой объем профильной помощи оказывается пациентам с эндокринной патологией, но и знакомились с маршрутизацией пациентов, методами их лечения и реабилитации.  Положительно оценив опыт врачей Якутии, эксперты предложили обратить внимание на практику других регионов по организации смен в лагерях для детей с диабетом, а также открытию групп в детских садах со специальным питанием и обученным медицинским персоналом.

В целом, высоко оценив качественное лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом в республике, возможности лабораторной диагностики в регионе, квалификацию специалистов, руководитель отдела по вопросам организации оказания медицинской помощи Координационного совета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Ольга Чикулаева сообщила коллегам в республике хорошую новость.

— Учитывая неплохое кадровое обеспечение, возможности лабораторно-инструментальной диагностики и лечения, квалификацию специалистов, наличие в регионе высшего медицинского образования с ординатурой по эндокринологии, а также особенности республики, мы принимаем решение включить Якутию в пилотную группу Федерального проекта «Сахарный диабет» по строительству Региональных эндокринологических центров, — сказала она.

Фото: Пресс-службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх