Якутию в конкурсе «Воспитатель года России-2022» представит Лидия Игнатьева

С 22 сентября 2022 года в городе Ярославль, в административном центре Ярославской области, стартует XIII-й по счету ежегодный традиционный всероссийский конкурс «Воспитатель года России-2022». Миссия конкурса — через демонстрацию передового педагогического опыта конкурсантов, работников дошкольных образовательных учреждений России, популяризировать профессию воспитателя, поднять её престиж.

В связи с данным мероприятием в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» идет интенсивная финальная подготовка. Об этом нам рассказала заведующая кафедрой дошкольного образования ИРОиПК, к.п.н. Надежда Николаевна Лебедева: «Идет корректировка задуманных этапов мероприятий, обращаем особое внимание на то, как выигрышнее будет тот или иной прием на занятиях с детьми, как будут смотреться остальные этапы конкурса. Нынешние этапы конкурса «Моя педагогическая находка», «Занятие с детьми», «Мастерская педагога». И, как всегда, финалистов из 15 человек ждут «Собеседование с членами жюри», «Педагогические дебаты». Поэтому требуется серьезная подготовка. Представители нашей республики участвовали на всех предыдущих конкурсах успешно, становились номинантами».

Нашу республику на этом конкурсе представит Лидия Семеновна Игнатьева, воспитатель МБДОУ детсад «Кэнчээри» села Хомустах Верхневилюйского улуса, победитель республиканского этапа конкурса «Воспитатель года РС(Я)-2022».

Тумусова Любовь Васильевна, начальник отдела дошкольного образования Управления образования Верхневилюйского улуса характеризирует Лидию Семеновну как творчески работающий, опытный педагог, пользующийся любовью и уважением коллег, родителей, детей. Ее педагогическое кредо: «Идти с детьми вперед, приоткрывая им дверцу в будущее». И, как в беседе подчеркнула сама Лидия Семеновна, «все – для детей, чтобы им было хорошо и комфортно находиться в коллективе, чтобы они узнавали ежедневно что-то новое, интересное». По мнению педагога, сегодняшние дошкольники очень любознательны, пытливы, так что воспитателю «надо всегда идти немного вперёд». Кстати, на конкурсных занятиях с детьми в Яославле будет предложено 7 тем, и надо будет экспромтом подготовиться к одной из «попавшейся». Сегодня же Лидия Семеновна провела 2 контрольных занятия под названиями «Мы – исследователи» и «Чудеса в решете» на базе МБДОУ д/с «Сардаана» ГО «город Якутск».

К слову, администрация Верхневилюйского улуса, глава Владимир Семёнович Поскачин, управление образования в лице начальника Спиридона Олеговича Борбуева, педколлектив образовательной организации со всей серьезностью отнеслись к предстоящему мероприятию, разрешив все организационные и финансовые вопросы участия в конкурсе представителя своего улуса. На конкурс поедет солидная делегация как группа поддержки. И, конечно же, конкурс не обходится без поддержки нашего родного Республиканского комитета профсоюза работников образования в лице Янины Станиславовны Щепанской.

Остается надеяться на успешное участие Лидии Семеновны Игнатьевой на этом престижном конкурсе.