Якутию в финале военно-спортивной игры «Победа» представит команда из Чурапчинского улуса

31 марта 2021 года подведены итоги самой престижной военно-спортивной игры среди школьных команд республики «Снежный барс». В этом году традиционная игра юных патриотов посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова.

В результате упорного соперничества по решению главной судейской комиссии победителями XXII Республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс» стали школьники из Чурапчинского улуса, команда «Беркут» МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова», руководитель Соловьев Дмитрий Петрович (30 очков).

Второе место заняла команда «Кадеты» МБОУ «Батаринская СОШ имени Ф.К. Попова» Мегино-Кангаласского улуса, руководитель Тарабукин Владислав Эдуардович (34 очков).

Третье призовое место заняла Усть-Алданский улус, команда «Беркут» МБОУ «Дюпсюнская СОШ им. И.Н.Жиркова», руководитель Алексеев Гаврил Семенович (35 очков).

В номинации «Лучший командир» Финала XXII республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс» Дьячковский Владимир — командир команды «Беркут» МБОУ «Чурапчинская СОШ им. С.А. Новгородова»

В этом году приняли участие 170 детей из 17 муниципальных районов и городских округов, занявшие первые места в муниципальном этапе: Амгинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Сунтарского, Кобяйского, Оймяконского, Намского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Чурапчинского, Хангаласского и г.Якутска. Игра проведена Республиканским ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в Республики Саха (Якутия) при Якутской кадетской школой–интернат, совместно с Управлением Росгвардии по Республике Саха (Якутия), пунктом отбора на военную службу по контракту (3 разряда) в г.Якутске и Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Саха (Якутия).

Военно-спортивная игра «Снежный барс» проводится с 2000 года целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки к военной службе и пропаганды здорового образа жизни. Особенностью организации финала XXII Игр стало проведение заочном формате в связи с ограничительными мерами. Все команды представили к судейской коллегии отснятые видео-презентации конкурсов и соревнований по этапам, были соблюдены все требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Победители и призеры в общекомандном зачете награждены соответствующими Кубками, дипломами, медалями и памятными сувенирами, также команда-победитель имеет право представить Республику Саха (Якутия) в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».