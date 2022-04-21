Якутию со 100-летием уже поздравили Татарстан, Камчатка, Бурятия

До празднования осталось шесть дней и свои обращения к республике записали уже 6 губернаторов, сообщает тгк @ykt210

Рустам Минниханов (Татарстан) обращаясь к Айсену Николаеву и жителям республики отметил стратегическое значение Якутии для всей страны. Дружба между республиками развивается. Если в 2021 году в Казани прошли Дни Якутии, то в этом году уже в Якутске пройдут дни Татарстана. «Желаю благополучия и процветания вашему краю» — завершил Минниханов.

Владимир Солодов (Камчатка) отмечает особую историческую роль Якутии как форпоста Северо-Востока России. Солодов не понаслышке знает об успехах республики: «Якутия сегодня — лидер Дальнего Востока по развитию инновационной экосистемы. Якутия дает нам пример бережного отношения к хрупкой природе севера». Но главное богатство республики, по мнению Солодова, — это ее жители.

Алексей Цыденов (Бурятия) подчеркивает добрососедские отношения между регионами и поздравляет якутян со значимым событием: «Якутия сегодня уверенно движется вперед, является основой будущего развития России».

Сергей Цивилев (Кузбасс) особое внимание уделил достижениям Якутии: «растет рождаемость, увеличивается средняя продолжительность жизни, строятся жилье и дороги…» К юбилею Якутия обновила рекорды в добывающих отраслях и Цивилев уверен, что это заслуга жителей республики.

Владимир Уйба (Коми) поздравляет самый большой регион с юбилеем: «Якутия — поистине уникальный алмаз в ожерелье российских субъектов». Республики сотрудничают по 4 направлениям и развивают культурные связи — в этом году Сыктывкар примет гастроли Театра юного зрителя Якутии, а в северную республику приедет Молодежный театр Коми.

Олег Хорохордин (Алтай) считает, что вековой юбилей Якутии получил общероссийский статус. Хорохордин отмечает большой природный и экономический потенциал республики, а также выделяет якутский кинематограф, который становится только популярнее. @ykt2100