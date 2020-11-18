Якутию признали литературным флагманом России

Сегодня в городе Якутске состоялась торжественная церемония награждения Якутии, как победителя Всероссийского конкурса «Самый читающий регион-2020».

Президент Российского книжного союза, Председатель жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» Сергей Степашин отметил, что в конкурсе больше шести лет участвуют все регионы Российской Федерации. В жюри входят крупнейшие издательства, писатели. Оценка дается по многим критериям, в том числе по количеству читающего населения, молодежи, показателям школьных библиотек, книжных магазинов. Но самое главное – это проекты, которые интересны для всей страны. Проект 2020 года посвящен Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

«С сегодняшнего дня Республика Саха (Якутия) – самый читающий регион России», – заявил Сергей Степашин и вручил статуэтку «Литературный флагман России» и диплом победителя Всероссийского конкурса главе Якутии Айсену Николаеву.

Также сертификат для пополнения книжных фондов библиотек республики вручен директору Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Саргылане Максимовой.

Кроме этого, президент Российского книжного союза отметил, что сегодня школам, детским учреждениям Жатая подарили учебное пособие, посвященное энергоэффективным домам.

«Сегодня Жатай – первая территория в России без аварийного жилья. В стране всего 120 умных энергоэффективных домов, а в Жатае – 11», – сказал Сергей Степашин и пожелал, чтобы учебник по энергоэффективности изучали не только дети в школе, но и взрослые.

Айсен Николаев отметил историческую значимость события – впервые республика становится самым читающим регионом согласно решению жюри конкурса, который проводит Российский книжный союз. Глава Якутии выразил благодарность всем якутянам, а также Национальной библиотеке республики, Министерству культуры и духовного развития, Национальному книжному издательству «Бичик» и всем тем, кто причастен к тому, чтобы Якутия получила официальное признание самого читающего региона страны.

Как сказал Ил Дархан, благодаря национальному проекту по созданию модельных библиотек за два года в республике по линии Минкультуры Якутии созданы 10 библиотек.

«Сегодня модельные библиотеки оснащены и отвечают самым современным требованиям. В городе Якутске появилась уникальная Детская библиотека, одна из лучших в стране. Эта цифровая библиотека превратилась в общественное пространство для детей, которым с детства прививает любовь к чтению. Я сам лично время от времени читаю книги школьникам. В последнее время читал для них «Маленького принца», чтобы дети не только через какие-то гаджеты, но и в реальности из книги получали замечательные примеры и учились читать. Человек, который много читает, развивается, идет вперед», – отметил Айсен Николаев.

Айсен Николаев вручил знак почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) за заслуги в области культуры и искусства, вклад в социально-экономическое развитие республики Надежде Андросовой, заведующей редакцией массовых и популярных изданий АО НКИ «Бичик» имени С.А. Новгородова.

Член правления Российского книжного союза, Президент Ассоциации книгоиздателей России, генеральный директор издательства «Белый город» Константин Чеченев в своем выступлении отметил хороший книжный контент в республике, высоко оценил работу Национального книжного издательства «Бичик» по изданию огромного количества актуальных книг для поддержки языков.

Константин Чеченев выразил благодарность Главе Республики Айсену Николаеву за поддержку книгоиздания. «В последние годы благодаря только Вам издательство получает достойное финансирование, которое помогает реализовать социально значимые проекты», – сказал он и поделился идеей по распространению опыта Якутии по книгоизданию.

Президент Ассоциации книгоиздателей России подчеркнул, что среди конкурсантов была очень упорная конкурентная борьба, много регионов претендовали на победу, в том числе Татарстан. «И все-таки Якутия доказала, что она самый лучший регион по читаемости. Республика представила наиболее продвинутую, самую интересную программу», – сказал Константин Чеченев .

Напомним, в 2020 году основным лейтмотивом проекта «Читаем все» стал слоган «Читаем книги о войне», в рамках которого в республике было проведено более 15 тысяч мероприятий. В акции принялj участие более 10 тыс. человек. Программа по чтению рассчитана на пять лет, в регионе проводятся научные исследования и мониторинг чтения среди разных слоев населения. Предполагается, что к 2024 году чтением будет охвачено 76 процентов жителей.



