Якутию посетит VIP-персона

22-23 октября состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Республику Саха (Якутия) и Республику Бурятия, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

22 октября вице-премьер в Нерюнгри осмотрит предприятия ТОР «Южная Якутия», в том числе посетит ГОК «Инаглинский», ознакомится с работой обогатительной фабрики «Инаглинский-2».

23 октября Юрий Трутнев прибудет в Республику Бурятия, где проведет ряд совещаний (о развитии ТОР, по вопросам социально-экономического развития Республики Бурятия и о ходе выполнения поручений правительства Российской Федерации в рамках интеграции в ДФО), посетит социальные объекты.