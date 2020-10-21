21.10.2020
19:51
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Политика

Якутию посетит VIP-персона

22-23 октября состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Республику Саха (Якутия) и Республику Бурятия, сообщает пресс-служба аппарата полпреда. 

22 октября вице-премьер в Нерюнгри осмотрит предприятия ТОР «Южная Якутия», в том числе посетит ГОК «Инаглинский», ознакомится с работой обогатительной фабрики «Инаглинский-2».

23 октября Юрий Трутнев прибудет в Республику Бурятия, где проведет ряд совещаний (о развитии ТОР, по вопросам социально-экономического развития Республики Бурятия и о ходе выполнения поручений правительства Российской Федерации в рамках интеграции в ДФО), посетит социальные объекты.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: sakha.gov.ru
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