Якутию ожидают лютые морозы до -60°

Небольшой снег на северо-востоке, на остальной территории без существенных осадков, в населенных пунктах морозные туманы. Температура воздуха ночью -50-55°, на северо-востоке, местами по Вилюю и в южных районах -45-50°, на северо-западе -55-60°, днем -44-49°, на востоке и северо-западе -49-54°, на юге -38-43°. На побережье Арктики температура воздуха ночью -33-38°, днем -27-32°, на побережье Анабарского района местами метели при порывах ветра до 15-19 м/с.

В Якутске небольшой снег, утром и днем туман, ветер северо-восточный 1-4 м/с. Температура ночью -48-50°, днем -48-50°.