17.01.2023
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Погода
Якутию ожидают лютые морозы до -60°
Небольшой снег на северо-востоке, на остальной территории без существенных осадков, в населенных пунктах морозные туманы. Температура воздуха ночью -50-55°, на северо-востоке, местами по Вилюю и в южных районах -45-50°, на северо-западе -55-60°, днем -44-49°, на востоке и северо-западе -49-54°, на юге -38-43°. На побережье Арктики температура воздуха ночью -33-38°, днем -27-32°, на побережье Анабарского района местами метели при порывах ветра до 15-19 м/с.
В Якутске небольшой снег, утром и днем туман, ветер северо-восточный 1-4 м/с. Температура ночью -48-50°, днем -48-50°.
Фото: соцсети
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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