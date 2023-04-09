Якутия ждет высокого гостя

Юрий Трутнев 10 апреля приедет в Якутию. В Якутске вице-премьер проведёт ряд совещаний 10–12 апреля состоится рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Республику Саха (Якутия). 10–11 апреля в Якутске вице-премьер проведёт ряд совещаний, в том числе по вопросу паводковой и пожароопасной обстановки на территории Дальневосточного федерального округа, рассмотрит с руководством республики разработку мастер-плана Якутска, посетит производства и обсудит с предпринимателями реализацию инвестиционных проектов на территории Якутии. 12 апреля в Нерюнгри Юрий Трутнев ознакомится с реализацией инвестиционных проектов в ТОР «Южная Якутия», проведёт совещание по подготовке мастер-плана развития Нерюнгринской городской агломерации.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА Источник: ЯСИА

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