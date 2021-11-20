Якутия ждет первый транш на Ленский мост и запланировала другой

В Москве в рамках Транспортной недели завершилась работа XV Международного форума и выставки «Транспорт России», где обсуждались вопросы будущего отрасли.

Напомним, что совсем недавно президент Владимир Путин подписал транспортную стратегию развития России, в подготовке которой активное участие принимал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Предложения от Якутии и в целом от Дальнего Востока и Арктики были учтены в этом стратегическом документе.

Говоря о работе форума, постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов отметил, что на форуме активно обсуждалось круглогодичное движение по трем федеральным трассам: «Вилюй», «Колыма» и «Лена». «По этим дорогам в последние годы проведена огромная работа, и жители нашей республики хорошо знают и видят это, — сказал Андрей Федотов. — Сегодня мы ставим задачу — довести автомобильную круглогодичную дорогу через Мирный и Якутск от Иркутской области до Магадана, чтобы вне зависимости от времени года можно было легко добраться от Иркутска до Магадана, и из Владивостока до Мирного. Это не просто дорога, по всей этой трассе должны быть построены мосты и другие инфраструктурные объекты».

Владимир Сивцев, министр транспорта Якутии, рассказал, что по Ленскому мосту уже ожидается выделение первого транша. «До конца года мы планируем зайти с ним в экспертизу для получения положительного заключения. Сегодня мы ждём согласования выделения первого транша. Это будет федеральное финансирование – соответствующий проект распоряжения уже подготовлен Минтрансом и официально внесён в Минфин России». В следующем году также начнется строительство моста через Вилюй. «Сегодня завершается проектно-сметная документации моста через Вилюй. Со следующего года уже планируется начать строительство. Это масштабный проект, который стоит более 20 миллиардов рублей», — сказал В.Сивцев.

Якутская делегация провела ряд встреч с «ГТЛК» и ВЭБ.РФ. В рамках программы льготного лизинга по линии Минпромторга достигнута договоренность с ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева о получении не менее трёх новых судов класса «Метеор 120-Р», которые очень востребованы на таких маршрутах, как Якутск – Олёкминск, Якутск – Жиганск, Якутск – Сангар.

На форуме также обсуждался насущный для жителей республики вопрос о субсидировании авиаперелетов и расширении программы субсидирования маршрутов. «Планируется 32 маршрута, обсуждается вопрос софинансирования из федерального бюджета внутрирегиональных перевозок, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев. — Мы отрабатываем вопрос с Росавиацией и с Дальневосточной компанией и делаем все, чтобы маршруты из Якутии и в Якутию, а также наши внутриреспубликанские маршруты были максимально учтены в этом перечне».

Отметим, что «Транспортная неделя» ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации. Ее главная задача — укреплять сопричастность транспортного сообщества к формированию устойчивого роста и благополучия России. В рамках события прошло 27 деловых форматов, в которых участвовали 1189 человек из 15 стран. Очно форум и выставку посетили делегации из 46 российских регионов.