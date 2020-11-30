Якутия — земля полярных динозавров?

Наука и сказка, этника и инновации: пожалуй, самая верная характеристика жанра фильма «Мой личный дракон» — креативная документалистика.



Картина, работа над которой продолжалась три года, повествует о неравнодушных людях — неутомимых искателях истины и приключений, которые по зову сердца отправляются навстречу открытиям. В течение трёх лет (в 2017 — 2019 годах) в Сунтарском улусе Республики Саха (Якутия) работали совместные палеонтологические экспедиции петербургских и якутских исследователей; к команде палеонтологов присоединился немецкий ученый из Боннского университета. В основе фильма — повествование о заключительной экспедиции 2019 года.



Группа палеонтологов во главе с доцентом СПбГУ Павлом Скучасом движима миссией — продолжить раскопки арктических динозавров. В погоне за древностями, способными перевернуть научное представление об эволюции, учёные сталкиваются с собственными «личными драконами», которые требуют ответа на мучительный вопрос — «для чего ты живёшь»? Пожалуй, немного найдётся открытий, сделанных людьми «без дракона в голове».



Картина снята в рамках Межнационального исследовательского проекта «Динозавры вечной мерзлоты-2020», поддержанного Фондом Президентских грантов, и ставит перед собой социальную задачу: при помощи популярного в массовом сознании образа динозавров привлечь общественное внимание к культуре отделённых регионов России.

В данном случае — познакомить с этнокультурными и социально-экономическими особенностями республики Саха. Благодаря фильму «Мой личный дракон» и проекту «Динозавры вечной мерзлоты-2020» Якутия имеет шансы стать не только «родиной мамонтов», как принято ее называть сейчас, но и «землёй полярных динозавров». «Региональное брендирование», способное принести реальную пользу местной экономике, это, в хорошем смысле — современное мифотворчество.