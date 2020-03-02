Якутия завершила работу с АКРА

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) по инициативе Республики Саха (Якутия) отозвало кредитные рейтинги Республики Саха (Якутия) и облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) в связи с истечением срока действия государственного контракта.

В соответствии с действующими требованиями к минимальному уровню кредитных рейтингов субъектов Российской Федерации для осуществления внутренних заимствований необходимо иметь кредитный рейтинг одного из национальных рейтинговых агентств: не ниже уровня «BBB-(RU)» по шкале АКРА или «ruBBB-» по шкале Рейтингового Агентства «Эксперт РА».

В настоящее время Якутия имеет достаточный для осуществления заимствований кредитный рейтинг по национальной шкале Рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне «ruAA-» со «Стабильным» прогнозом, подтверждённый 22 ноября 2019 года.

Также 06 декабря 2019 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings подтверждён кредитный рейтинг республики на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом, необходимый для инвестиционной привлекательности региона, привлечения кредитов и займов для реализации республиканских инвестпроектов.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) выражает АКРА своё искреннее уважение и благодарит за многолетнее плодотворное сотрудничество, отмечая особую роль АКРА в сфере оказания рейтинговых услуг субъектам Российской Федерации.