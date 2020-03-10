Якутия заняла пятое место в России по размеру ипотечного кредита – исследование

В Республике Саха (Якутия) средний размер ипотечного кредита, который жители брали на покупку квартиры, за год вырос с 2,19 млн рублей на 23,8% и достиг 2,71 млн рублей. Эти данные получили аналитики Якутского филиала Россельхозбанка, изучив собственную статистику. Также в исследовании приведены данные по всей России и другим регионам для сравнения: размер кредита, его изменение, сегментация заемщиков по семейному положению.

Параллельно росту размера займа увеличился и срок, на который жители региона его берут – с 14 с половиной до 16 с половиной лет.

В 2019 году средний размер кредита в Республике Саха (Якутия) оказался на 20,1% выше, чем в среднем по стране (2,26 млн рублей).

Жители Республики Саха (Якутия) чаще всего покупали недвижимость в ипотеку в декабре – в этом месяце доля сделок составила 17% от количества за весь год. Такая динамика отражает зависимость решения взять ипотеку от снижения ставок.

Вся Россия и другие регионы

В целом по России размер ипотечного кредита вырос на 22,1% за год и достиг 2,26 млн рублей.

Среди заемщиков доля семей составила 57%, доля незамужних женщин – 28%, неженатых мужчин – почти вдвое меньше, 15%.

За год средний размер ипотечного займа снизился только в трёх региональных филиалах Россельхозбанка: Ивановском – на 5% до 1,59 млн рублей, Калужском – на 1,8% до 1,77 млн рублей и Адыгейском – на 0,4% до 1,45 млн рублей.

В остальных зафиксирован рост. Он минимален в Тамбовском (1% до 1,37 млн рублей), Смоленском (1,7% до 1,63 млн рублей), Новгородском (2,4% до 1,34 млн рублей), Чеченском (3% до 2,02 млн рублей) и Марийском (3,9% до 1,12 млн рублей) филиалах. Максимально размер ипотеки увеличился в Ярославском (49% до 2,41 млн рублей), Амурском (28,7% до 2,37 млн рублей), Ульяновском (27,2% до 1,43 млн рублей), Санкт-Петербургском (25,2% до 3,4 млн рублей) и Краснодарском (22,2% до 2,2 млн рублей) региональных филиалах.

Россияне брали ипотечные кредиты самого малого размера в Марийском (1,12 млн рублей), Курском (1,32 млн рублей) и Мордовском (1,33 млн рублей) филиалах. Самые крупные кредиты на квартиру брали в Москве (4,39 млн рублей), в Сахалинском (3,44 млн рублей) и Санкт-Петербургском (3,4 млн рублей) региональных филиалах.

Стоит добавить, что средний размер ипотечного кредита равен или превышает среднероссийский (2,26 млн рублей) только в 12 региональных филиалах. Помимо Московского, Сахалинского и Санкт-Петербургского в их число входят Камчатский, Якутский, Приморский, Хабаровский, Ярославский, Амурский, Тувинский, Свердловский, Тюменский филиалы.