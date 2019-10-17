Якутия заинтересована в сохранении популяции северного оленя

Минприроды РФ выступило с обращением к главам Якутии и Красноярского края запретить охоту на дикого северного оленя с целью защиты их популяции.

Согласно данным, в Якутии преобладает Лено-оленекская популяция дикого северного оленя, которая имеет промысловое значение. Промысел этого вида обеспечивает основную статью экономических доходов кочевых родовых общин Оленекского, Анабарского, Булунского и Жиганского улусов. Численность Лено-оленекской популяции по итогам авиаучетных работ проведенных в 2018 году показало свою стабильность. Численность популяции составляет 84 тыс. особей.

Последний полноценный авиаучет яно-яндигирской и сундурунской популяций были проведены в период в 2012 году и численность их была оценена соответственно в 1,5-2,0 тыс. и 27,0 тыс. особей.

Сундурунская популяция также сохраняет стабильность, время от времени пополняясь оленями из Чукотской популяции, также благодаря меньшей плотности антропогенного воздействия в связи с отсутствием инфраструктуры на местах стоянок и путях миграций. В середине 80-х годов прошлого века ее численность составляла 27 тыс. особей, в 1996 г. – 34 тыс. особей, в 2002 г. -28,5 тыс. особей и в 2012 г. – 27 тысяч особей.

Промысловое освоение сундрунской популяции в связи с труднодоступностью путей миграции и мест сезонных стоянок не велико. Промысел дикого северного оленя сундрунской популяции осуществляют представители коренных малочисленных народов Севера в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Кроме рыбной ловли, добыча ДСО практически единственный источник традиционной хозяйственной деятельности представителей коренных малочисленных народов Севера Абыйского, Аллаиховского, Нижнеколымского, Момского и Среднеколымского улусов.

Наиболее плачевно обстоят дела с Яно-индигирской популяцией ДСО, которая на пике своей численности, в 1982 г., насчитывала 113 тыс. особей. По учетным данным 1996 г. численность оленей составила 85 тыс. особей, в 2002 году – 34 тыс. особей, а во время авиаучетов 2012 года, было обнаружено не более 2,0 тыс. особей. В переходный период 90-х годов, когда существовал правовой коллапс в регулировании вопросов в области охоты в Российской Федерации и авиаучетные работы не проводились, из-за неконтролируемой охоты яно-индигирская популяция дикого северного оленя почти исчезла, и сейчас насчитывает не больше 2 тысяч особей. С начала 2000-х годов квоты на добычу яно-индигирской популяции ДСО не выделялись.

В настоящее время остро встает проблема сохранения и восстановления этой, в свое время наиболее крупной популяции дикого северного оленя. Для оценки современного состояния численности данной популяции, разработки мероприятий по ее сохранению и дальнейшему восстановлению промысловой плотности необходимо незамедлительное проведение авиаучетных работ и принятие кардинальных решений по восстановлении популяции.

Численность дикого северного оленя лесной популяции в силу хороших защитных условий среды их обитания, и невозможностью охоты на них с использованием охотничьих лаек сохраняется в достаточно хорошем состоянии.

В лесной зоне Якутии по данным зимнего маршрутного учета проведенного в 2019 году обитает порядка 50 тысяч особей диких северных оленей. Эта популяция имеет значение, как объект спортивной охоты и охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности кочевых малочисленных народов Севера.

Годовой лимит изъятия ДСО за последние годы в среднем по республике составляет около 20 тысячи особей, из которых 70-75% приходится на долю Лено-Оленекской популяции. Так в сезон охоты 2019/2020 года утверждена квота на добычу 21704 особей ДСО, в том числе 14975 лено-оленекской, 2329 сундрунской и 4400 лесной популяций. В прошлый сезон охоты 2018/2019 года квота добычи ДСО была 17047 особей, из них лено-оленекская 10438, сундрунская 2906, лесная 3703 особей.

В целях сохранения численности и миграционных путей лено-оленекской и таймырской популяций ДСО на территории республики был создан отряд специального назначения «Запад». Всемирным фондом дикой природы WWF выделен грант, для приобретения ГСМ и направлен в районы для проведения рейдовых мероприятий по охране и мониторингу ДСО.

Спецотрядом «Запад» 30 января 2019 года на автозимнике Оленек-Сааскылах в 7 км. от с. Оленек Оленекского района при совместном патрулировании сотрудниками Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и сотрудниками Оленекской ОВД были остановлены транспортные средства КАМАЗ-МК и KAMA3 — 43118. По результатам досмотра транспортных средств, в рамках административного производства изъяты без разрешительных документов 33 туши дикого северного оленя и 167 мешков рогов (пантов) дикого северного оленя с общим весом 5795 кг. Материалы и вещественные доказательства переданы по территориальности в территориальный орган внутренних дел – ОП МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району пос. Хатанга. По данному факту в Красноярском крае возбуждено уголовное дело.

Недавно министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев провел совещание с заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Еленой Пановой, где обсудили вопросы охраны ДСО и регулирования численности крупных хищников. В ходе совещания они договорились выработать дополнительные мероприятия по защите таймырской, яно-индигирской популяций ДСО. Министерством проведено совещание и совместно с научными организациями разрабатывается проект плана по восстановлению яно-индигирской популяции.

В эти дни, 17-18 октября, в г. Красноярске проходит выездное совещание Министерства природных ресурсов и экологии РФ по вопросам сохранения ДСО Красноярского края и Республики Саха (Якутия). От республики в работе совещания принимают участие заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Николай Додохов, представители Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий РС(Я) Минэкологии Якутии и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

Стоит отметить, что вопрос сохранения дикого северного оленя находится на особом контроле главы региона Айсена Николаева.