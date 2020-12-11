Якутия выступила с презентацией на Международном ремесленном конгрессе

В рамках Международного ремесленного конгресса, организованного Министерством промышленности и торговли России, состоялась онлайн-сессия «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел в Республике Саха (Якутия)».

Напомним, что наш регион принимает участие в рамках недели лучших региональных национальных художественных практик. В качестве участников конгресса выступают 12 регионов России.

Рассказывая слушателям сессии о государственной поддержке художественных промыслов, первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин отметил, что развитие декоративно-прикладного искусства и ремесел определено одним из приоритетных направлений государственной культурной политики. В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) установлен Перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов и ремесел в 32 районах. 40 изделий народных художественных промыслов зарегистрированы в качестве образцов признанного художественного достоинства в Министерстве промышленности и торговли РФ. В республике насчитывается более 5 тысяч народных умельцев,453 из них имеют звание «Мастера народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)», 235 человек — звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)». С 2013 года утверждено Положение о знаке «Удьуор Уус» («Потомственный мастер»). В муниципальных образованиях Республики созданы пять домов ремесел.

— Огромное значение в развитии и возрождении народных промыслов сыграло придание государственного статуса национальному празднованию Ысыах, — считает Владислав Левочкин. — Благодаря этому на сегодня мы имеем развитие ремесел и промыслов в самых разнообразных формах и жанрах. Возрождаются уникальные аутентичные традиции. Так, например, восстановлены технологии выплавки дамасской стали из местной руды. Помимо этого создаются единичные произведения прикладного искусства в современной стилистике, обладающие высокой художественной и материальной ценностью. При этом производится и продукция массового выпуска, то что сейчас принято называть креативными индустриями. Элементы национального костюма, национальные узоры используются в повседневной одежде, сувенирном производстве. Таким образом, промыслы получают современное бытование, что очень важно для их сохранения в качестве живых культурных традиций.

О деятельности Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» и фонда эталонных образцов в его составе рассказала директор учреждения Яна Игнатьева. Помимо этого в сессии выступили преподаватель Якутского художественного училища имени П.П.Романова Ариан Ермолаев и сотрудники центра «Симэх» Дмитрий Осипов и Эдуард Егоров. Были обсуждены вопросы внедрения современных механизмов маркетинга и цифровизации, проблемные стороны сохранения традиционных промыслов. Так, участники презентации уделили отдельное внимание угрозе распространения некачественного ширпотреба и контрафакта в сувенирной продукции.

Участникам видеоконференции были представлены красочные видеопрезентации главных ремесленных брендов республики — «Якутия мастеровая» и «Фестиваль косторезного искусства народов России». В заключении сессии было предложено организовать с другими регионами страны шествие в национальных костюмах в 2022 году — в год столетия Республики Саха (Якутия).