Якутия выполнила все обязательства по исполнению «майских указов»

В ходе прямого эфира отчета о результатах деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) за 2019 год на каналах НВК «Саха», «Якутия24», радио «Тэтим» заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина акцентировала, что республика всегда была и остается социально ориентированной. «Важно сохранить эту базовую позицию для благополучия граждан», — сказала вице-премьер.

Ольга Балабкина подчеркнула, что за тем, что продолжительность жизни выше, смертность ниже по сравнению с показателем по стране, и за этими цифрами стоит большой труд всех работников социального блока.

«Государство со своей стороны в полной мере исполнило свои социальные гарантии в области образования, здравоохранения, физической культуры и социальной защиты», — сказала вице-премьер и обратила внимание на то, что выравнена оплата труда по общей и стимулирующей составляющим. Заработная плата в бюджетной сфере повысилась на 4%.

Республика выполнила все обязательства по исполнению «майских указов» главы государства.

В сфере здравоохранения вице-премьер отметила большой прорыв в оказании онкологической помощи и приближении такой помощи населению. «В ряде муниципальных образований, где мы открыли центры амбулаторно-онкологической помощи, не нужно выезжать в Якутск, чтобы получать процедуры. Будет продолжена работа по модернизации первичного звена, чтобы в первичном звене осуществляли и профилактику, и диспансеризацию», — сказала Ольга Балабкина.

Вице-премьер заострила внимание на то, что главной проблемой, которую необходимо решать, является нехватка врачей.

По реализации мер политики здорового образа жизни все показатели по республике выполнены.