Якутия выполнила уже свыше 97% плана завоза грузов по зимникам

В Якутии перевозки грузов автозимниками находятся на завершающем этапе. Автомобильным транспортом доставлено свыше 791 тыс. тонн грузов, что составляет 97,5% от плана. Это продовольственные товары, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Об этом сообщил председатель правительства республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с членами правительства и руководителями жизнеобеспечивающих предприятий.

До открытия навигации 2022 года остаётся меньше месяца. Ранее была организована опережающая перевозка топливно-энергетических ресурсов в районы, где в навигацию прогнозируется мелководье.

Чтобы предупредить риски по обеспечению топливом предприятий, использовали альтернативный вариант завоза грузов по зимникам в Вилюйскую группу районов.

«Завершены перевозки угля по направлению Сангар – Нюрба. ГУП «ЖКХ РС (Я)» перевозил навигационные объёмы угля с Сангарского угольного разреза. Так, для нужд Нюрбинского района вывезено порядка 5 тыс. тонн угля. Сейчас идут перевозки в село Малыкай Нюрбинского района», – сказал руководитель Госкомобеспечения Дмитрий Лепчиков.

В случае благоприятных условий для судоходства на реке Вилюй, груз завезут до Нюрбы. При низких уровнях воды ГУП «ЖКХ РС (Я)» подготовит выгрузку угля в посёлке Хоро Верхневилюйского района, откуда груз будет перевезён до Нюрбы уже автомобильным транспортом.

Также завершается перевозка угля в Верхоянский район, отправляются последние автомашины перед навигацией. Продолжаются внутриулусные перевозки нефтепродуктов в арктических районах, где зимники закрываются к началу мая.

На особом контроле – перевозки нефти в Оленёкский район. По сведениям перевозчиков имеется необходимость отсыпки сложных участков автомобильной дороги «Анабар». Соответствующее поручение дано Минтрансу Якутии.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев поручил ускорить завоз продуктов и товаров первой необходимости до закрытия ледовых переправ и начать подготовку к доставке грузов в летнюю навигацию по рекам и через Северный морской путь. Помимо этого, будет продолжен мониторинг уровня обеспеченности продовольствием и социально значимыми товарами городов и районов республики.