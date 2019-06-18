Якутия выиграла 30 миллионов рублей

6 образовательных организаций Якутии стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Об этом сообщил во вторник, 18 июня, министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

«Наши организации прошли конкурсный отбор по всем трем направлениям – «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики» и «Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий. Итого по всем направлениям Республика Саха (Якутия) выиграла более 30 млн. рублей», — отметил министр.

В список победителей из Республики Саха (Якутия) вошли Бердигестяхская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов им. Афанасия Осипова, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Верхневилюйский республиканский лицей-интернат М.А. Алексеева, Дворец детского творчества города Якутска, Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Н.И. Протопоповой города Вилюйска и Республиканский лицей-интернат.

К примеру, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» выиграл один из крупных грантов в размере 11 756,450 рублей с концепцией проекта тематической смены «Цифровое поколение», которая пройдет в рамках смены «Я –инженер» с 9 по 29 августа 2019 года.Средства федерального гранта будут использованы на организацию смены, в том числе, приобретение средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, расходных материалов, оплату услуг и иных организационных расходов, связанных с организацией и проведением тематической смены.

Конкурсный отбор проводился Министерством просвещения Российской Федерации под председательством заместителя министра Марины Раковой.