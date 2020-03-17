Якутия ввела режим повышенной готовности: подробности

«В связи с угрозой распространения на территории республики, как и в стране в целом, новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», я принял решение о введении с сегодняшнего дня на территории республики режима повышенной готовности», — сообщил глава Якутии Айсен Николаев 17 марта в ходе оперативного совещания по вопросам эпидемиологической ситуации в Республике Саха (Якутия).

Глава отметил, что указ об объявлении режима повышенной готовности сейчас находится на оформлении и будет подписан уже сегодня. В рамках указа до 10 апреля 2020 года в республике будет запрещено проведение спортивных, зрелищных и публичных мероприятий с участием свыше 50 человек.

Серьезная работа будет вестись с гражданами, которые посещали территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Такие граждане обязаны сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, месте и датах пребывания за границей и контактную информацию по телефонам бесплатной «горячей линии» 8-800-100-14-03. Это делается для того, чтобы режим изоляции на дому гражданами, посещавшими страны распространения коронавирусной инфекции, неукоснительно выполнялись.

Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы РС (Я) поручено обеспечить координацию исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. На особый режим работы перейдут министерство здравоохранения и медицинские организации республики. Оформление листков трудоспособности для граждан, прибывших из иностранных государств и субъектов России, где зарегистрировано распространение коронавируса, будет проводиться без посещения медицинских организаций. Кроме того, медицинские учреждения республики должны быть готовы к оказанию помощи больным, у которых будет обнаружен коронавирус.

Республиканский оперативный штаб перейдет на круглосуточный режим работы. Будет возобновлена и работа комиссии по мониторингу наличия продовольственных и непродовольственных товаров под руководством вице-премьера Дениса Белозёрова.

Главой Якутии дано поручение принять меры по обеспечению не менее чем двухмесячного запаса продовольствия и товаров первой необходимости в регионе. В этой связи соответствующая работа будет проведена со всеми поставщиками продовольствия и товаров.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики с авиакомпанией «Якутия» отработает вопрос по возврату гражданами ранее купленных авиабилетов по разным маршрутам без штрафных санкций.

В маршрутных автобусах после каждого рейса будет проводиться дезинфекция салонов специальными средствами. Министерство ЖКХ и энергетики совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечит наличие дезинфицирующих средств на объектах водоснабжения и выполнение ими всех рекомендаций Управления Роспотребнадзора.

Айсен Николаев также обратил внимание правительства на перевод сотрудников предприятий и организаций, там, где это возможно, на дистанционный режим работы. Такая рекомендация в адрес руководства республики поступила от оперативного штаба РФ.

Что касается объектов образования, то в школах учебный процесс будет продолжаться до наступления весенних каникул, но в тех районах, где эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу будет превышен, объявят карантин. СВФУ и ЯГСХА перешли на дистанционное обучение, АГИКИ и Чурапчинский институт физической культуры и спорта соответствующие решения примут сегодня.