Якутия встретила чемпиона мира по шашкам Матрену Ноговицыну

Международного гроссмейстера, чемпиона мира по быстрой игре в стоклеточные шашки, уроженку Чурапчинского улуса Матрену Ноговицыну после триумфального участия в соревнования сегодня торжественно встретили в городе Якутске.

Якутская спортсменка приняла участие в Чемпионате мира по шашкам-64, который прошел в Турции в составе сборной России. Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: «быстрая», «молниеносная» и «классическая программа». Также она стала серебряным призером по «быстрой игре» в стоклеточным шашкам в Анталье.

Шашисты республики в составе сборной России выиграли сразу несколько медалей чемпионата мира по шашкам-64. Андрей Федотов стал чемпионом в классической программе; Матрена Ноговицына выиграла первенство по быстрым шашкам; Николай Стручков завоевал серебро в блице; Николай Гуляев — серебро и бронза в блице и быстрых шашках; Наталья Шестакова получила серебро в быстрых шашках.

1 и 2 место по быстрым шашкам среди женщин поделили между собой якутские шашистки: чемпионкой стала Матрена Ноговицына, серебряную медаль завоевала Наталья Шестакова. Таким образом, якутяне завоевали две золотых, две серебряных и одну бронзовую медали в этом чемпионате мира.

В аэропорту известную чемпионку встретили мама, родные, исполнительный директор Федерации шашек республики, международный гроссмейстер Николай Стручков, главный̆ тренер по шашкам республики, международный гроссмейстер Александр Азаров, а также земляки из Чурапчинского улуса.

Стоит отметить, что спортсменка в свое время закончила Чурапчинскую республиканскую спортивную среднюю школу-интернат с золотой медалью. Шашками занимается с 1999 года. Тренируется у Кычкина Николая Николаевича-II и Александра Сергеевича Георгиева. Будучи воспитанницей Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната, занималась у известных тренеров Кычкина Н.Н.-I, Бырдынныровой М.Н., Кычкина Н.Н.-II. Училась в Санкт-Петербургском государственном университете финансов и экономики.

Матрена Ноговицына – чемпионка мира (2015), чемпион Европы (2018), самая юная чемпионка России среди женщин (2006), призер чемпионата России среди женщин (бронза, 2004), бронзовый призер чемпионата мира по международным шашкам (2010), серебряный призер чемпионата мира (2011), многократная чемпионка Европы и России среди девушек, чемпионка Кубка мира по международным шашкам (2010), бронзовый призёр чемпионата Европы (2004, 2008 годы), чемпионка России (2006, 2010, 2015, 2020), серебряный призёр чемпионата России по международным шашкам (2009), бронзовый призёр чемпионата мира (2007) по «быстрой игре», чемпионка мира (2008, 2009) среди юниорок, чемпионка Европы (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 годы) и России (2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) среди девушек по международным и русским шашкам, неоднократная чемпионка и призёр чемпионатов России среди клубов, международный гроссмейстер, международный мастер (2007), мастер спорта России (2006). Выступает за ШВСМ РС(Я) и шашечный клуб «Нижне-Ленское».