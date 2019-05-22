Якутия впервые отметит День сайылыка

22 мая, в Николин день, по якутскому календарю наступает лето. У народа саха он символизирует радость людей, переживших суровую и долгую якутскую зиму, весеннее обновление природы, переезд на сайылыки (летние пастбища). В этот день принято печь оладьи и варить утиный суп.

В нынешнем году в Якутии впервые отметят официальный праздник — День сайылыка. С просьбой учредить в республике такой праздник в адрес руководства региона неоднократно обращалось множество селян. 7 ноября 2018 года Глава республики Айсен Николаев подписал соответствующий указ для сохранения национальных традиций и повышения престижа работников аграрного сектора экономики республики.

По данным улусных управлений сельского хозяйства Якутии в нынешнем году на сайылык (летние фермы) планируется отогнать 36326 голов крупного рогатого скота, в том числе 17298 коров. Всего в республике 355 летних сайылыков, из них 250 летних ферм молочного направления. Электричеством они обеспечиваются от ЛЭП, дизельных электростанций, генераторов, а три – от солнечных батарей. Всего на сайылыках в нынешнем году будет трудиться 1 451 человек, включая дояров, техников-осеменаторов и пастухов.

22 мая в День сайылыка в республике состоится презентация сайта SAYUN.RU, совещание по племенному животноводству, будут подведены итоги республиканского конкурса «День сайылыка», соревнования по национальным видам спорта и другие мероприятия.

Следует отметить, что развитию сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) уделяется особое внимание. Одним из первых указов Главы республики Айсена Николаева стал указ «О стратегическом развитии сельского хозяйства», где намечены главные задачи обновления отрасли. Одна из них – построить к 2024 году 100 механизированных летних ферм (сайылыков) совокупной емкостью 10 тысяч голов крупного рогатого скота.