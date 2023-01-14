14.01.2023
12:12
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Погода

Якутия возвращает себе титул «Полюс холода»

Якутия обратно берет статус «Полюса холода» В с.Кырыкый Верхневилюйского района наружная температура показывает, даже боюсь сказать, под -80 градусов. Ранее, 11 января с.г. -73 был зафиксирован в посёлке Ессей Красноярского края, сообщает тгк t.me/BORBUEV

Якутский Оймякон подвинули? Новый полюс холода в Красноярском крае
Фото: тгк Борбуев
Источник: тгк Борбуев
Один комментарий на «Якутия возвращает себе титул «Полюс холода»»
  1. Ньургун 14.01.2023 13:19

    Тымныыбыт былдьаһык да:))

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