Якутия возвращает себе титул «Полюс холода»

Якутия обратно берет статус «Полюса холода» В с.Кырыкый Верхневилюйского района наружная температура показывает, даже боюсь сказать, под -80 градусов. Ранее, 11 января с.г. -73 был зафиксирован в посёлке Ессей Красноярского края, сообщает тгк t.me/BORBUEV Якутский Оймякон подвинули? Новый полюс холода в Красноярском крае

Фото: тгк Борбуев Источник: тгк Борбуев

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