Якутия возглавила ТОП-5 по поддержке МСП

О первом месте республики в рейтинге по реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса сообщил в своем аккаунте в Instagram министр экономического развития РФ Максим РЕШЕТНИКОВ. «Мониторим, как работают федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса после #covid19.

Востребованность льготных кредитов у бизнеса показала, что правительство вовремя пополнило резервы государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. Регионы получили сверх стандартного финансирования 14 млрд рублей. Этим мы расширили программы помощи МСП на региональном уровне. Компании получили льготные микрозаймы, многие смогли сократить свои задолженности. Кто-то закупил оборудование, запустил новые направления», — поделился Максим Решетников.

Напомним, что Фонд развития предпринимательства РС(Я) при Минпреде Якутии с самых первых дней начала пандемии акутализирует линейку кредитных продуктов для поддержки предпринимателей — займы по ставке 3 % годовых на покрытие кассовых расходов по зарплате, аренде, на пополнение оборотных средств и рефинансированию дорогих банковских кредитов.

Для получения займов предпринимателям необходимо было предоставить минимальный пакет документов, решение о выдаче займов принималось за 1 день (!). Понимая, насколько важно быстро оказать финансовую поддержку бизнесу в этот сложный для всех период, Фонд работал практически без выходных, в том числе выходя в ночные смены. Займы получили предприниматели, наиболее пострадавшие от пандемии.

«Учитывая высокую эффективность нашей работы по финансовой поддержке предпринимателей (подтвержденную в том числе тем, что мы, по оценке федеральных органов власти лучше всех в России отработали по данному направлению) мы подготовили предложение в адрес МЭР РФ о дополнительной капитализации Фонда. Это обусловлено прежде всего тем, что несмотря на то что мы получили дополнительное финансирование от республиканского и федерального бюджета — средства на сегодняшний день освоены. Но наши льготные кредитные продукты самые востребованные в регионе. И нам требуется докапитализация Фонда для того, чтобы мы могли помочь всем кто сейчас остро в этом нуждается. Отмечу, что сейчас многие предприятия дифференцируют свои виды деятельности или полностью меняют финмодель. Мы помогаем им в этом предоставляя консалтинговую и образовательную поддержку. Также у нас достаточно много предприятий, которые имеют на руках проработанные вместе с нашими экспертами бизнес-планы. Для их реализации не хватает только одного — доступных льготных кредитов.

Мы доказали, что способны быстро и качественно обрабатывать заявки, оперативно создавать актуальные кредитные продукты, профессионально информировать об этом предпринимателей в самых отдалённых уголках нашей республики. И, безусловно, мы достойны дополнительного финансирования» — прокомментировала 1 место в рейтинге министр предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Ирина ВЫСОКИХ.