Якутия возглавила кинокомиссию Дальневосточного федерального округа

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов принял участие в первом заседании кинокомиссии Дальневосточного федерального округа. Как сообщил министр, на заседании был определен план работы на 2022 – 2023 годы и избран председатель. Кинокомиссию Дальневосточного федерального округа возглавил художественный руководитель Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов.

Участие в заседании приняли заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, представители регионов ДФО.

Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, в истории федеральных округов страны это первая подобная кинокомиссия.

— С учетом нашего вклада в развитие кино на Дальнем Востоке и в целом в Российской Федерации, с учетом того опыта, который есть у нашей республики в этом направлении, председателем кинокомиссии избран Алексей Семенович Романов. Также был определен предварительный план работы, который мы утвердим к ноябрю. Важная миссия возложена на кинокомпанию «Сахафильм», которой предстоит стать единым оператором, или кинокомиссией в регионах по оценке оснащения оборудованием, которое в современных реалиях быстро устаревает, — отметил министр.

По словам Алексея Романова, избрание Якутии председательствующим регионом обусловлено тем, что регион хорошо зарекомендовал себя на этом рынке, воспринимается как центр кинематографии, также развитию кино на Дальнем Востоке сегодня придается большое значение.

— Мы обсудили возможность использования ресурсов и опыта Сахафильма не только для внутреннего производства, но и для всего ДФО. Есть планы, чтобы Якутия стала корректирующим центром, но для этого необходимо модернизировать нашу техническую базу, в т.ч. стадию постпродакшна — звук, цветокоррекция, кинопавильоны и тд. В этом нам готовы помочь Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке республики, — отметил Романов.