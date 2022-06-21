Якутия вошла в тройку лидеров среди регионов по росту турпотока

МТС проанализировала въездной туристический поток на основе собственных больших данных (Big Data) с 15 апреля по 15 июня. Количество гостей в Республику Якутию более чем на 30 процентов превысил показатели аналогичного периода 2021 года. Обезличенные данные помогли определить точки притяжения гостей региона и составить рейтинг самых популярных локаций.

Пик посещений республики за последние два месяца пришелся на последнюю неделю апреля. Именно в это время в Республике проходили основные мероприятия, посвященные празднованию столетия Якутской АССР. Самой часто посещаемой стала традиционно Комсомольская площадь в Якутске, а также прирост количества гостей зафиксирован в административных центрах Верхневилюйского, Намского и Таттинского улусов. Там также проходили мероприятия в честь якутян, стоявших у истоков образования республики. В мае и первой половине июня самым популярным местом у приезжих в республику стала одна из визитных карточек Якутска — Старый город — исторический квартал с множеством купеческих домов и других построек 19 века и Набережная реки Лены.

Две трети гостей составили приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга, еще одна треть – соседи из регионов Сибири и Дальнего Востока.

«С помощью обезличенных данных можно увидеть не только рост турпотока, но и понять основные точки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности уже более чем в 46 регионах России. Геоаналитическая система на основе собственных больших данных, может работать по модели подписки и давать возможность органам исполнительной власти принимать управленческие решения о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках», — комментирует директор МС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.