Якутия вошла в тройку лидеров по выдаче «дальневосточной ипотеки». В рейтинге регионов Дальнего Востока по количеству и объему выданных кредитов по дальневосточной ипотеке республика занимает вторую позицию после Приморского края. За все время действия программы выдано 8,3 тысяч кредитов на сумму 36,2 млрд рублей. На получателей «дальневосточной ипотеки» Приморского края, Якутии и Хабаровского края приходится порядка 63% от общего количества выданных кредитов по льготной ипотеке.

В целом на Дальнем Востоке 40,7 тысяч семей улучшили жилищные условия с помощью «дальневосточной ипотеки». Всего по программе льготного жилищного кредитования выдано более 164 млрд рублей. По данным КРДВ, с момента старта программы в декабре 2019 года порядка 1,2 тыс. дальневосточных молодых семей ежемесячно получают льготные кредиты на приобретение или строительство собственного жилья по самым выгодным в стране процентным ставкам. Сегодня банки-участники выдают средства по «дальневосточной ипотеке» под 2% годовых и ниже.



