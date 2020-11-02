Якутия вошла в тройку лидеров по дальневосточной ипотеке

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике составило топ регионов по темпам реализации программы «Дальневосточная ипотека». В тройку лидеров по числу кредитов, предоставленных по программе, входят:

Приморский край, где выдано 3532 кредита на общую сумму 13,4 млрд рублей,

Республика Саха (Якутия) – здесь заключено 2959 льготных договоров на сумму 11,2 млрд рублей,

Хабаровский край, где выдан 1721 кредит на сумму 6,2 млрд рублей.

Построить свой дом, привлекая деньги под 2% годовых, могут молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам ДФО составляет 3,44 млн рублей.

Молодые дальневосточники говорят о том, что благодаря улучшению своих жилищных условий через участие в программе льготной ипотеки под 2% они остаются жить и работать в ДФО.

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Напомним, что в сентябре Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ, которое вносит изменения в условия действия программы «Дальневосточная ипотека» и позволяет воспользоваться льготным кредитом ещё большему количеству россиян.