Якутия вошла в тройку лидеров Дальнего Востока по развитию сферы гостеприимства

«Турпоток на Дальний Восток растет, а оборот общественного питания в регионе по темпам роста сопоставим с Санкт-Петербургом», — отметили эксперты федерального научного учреждения «Востокгосплан», проанализировав туризм и сферу гостеприимства Дальневосточного федерального округа.

Если поток туристов на Дальний Восток в 2021 году составил 3,2 млн туристов, то в первом полугодии 2022 года в макро-регион приехало 1,9 млн человек. В 2021 году количество туристов, посетивших Якутию, достигло допандемийного уровня и составило более 190 тысяч человек, из которых 188 тысяч — туристы из России и 2 тысячи — иностранные туристы. За 9 месяцев 2022 г. в Якутии побывали более 120 тысяч человек.

Основными точками притяжения туристов являются Национальный парк «Ленские столбы», Полюс холода «Оймякон», Кимберлитовая трубка «Мир». Гостей также привлекают традиции национальной кухни, самобытная и богатая культура народа саха, национальный праздник «Ысыах».

Что касается общественного питания в дальневосточных регионах, то с 2016-го по 2021 год оборот общепита здесь вырос на 47%.

Увеличение оборота наблюдалось во всех регионах Дальнего Востока, причем в большинстве из них темпы прироста достигали 60%-70% (за исключением 2020 пандемийного года), что сопоставимо с показателями Санкт-Петербурга, где за этот период оборот предприятий общественного питания вырос на 78%. В тройку лидеров среди дальневосточных регионов по этому показателю вошли Якутия, Приморский и Хабаровский края.

Эксперты также отметили, что в отличие от общероссийской тенденции, в последние годы на Дальнем Востоке росло число гостиниц. По этому показателю Якутия также находится в тройке лидеров наряду с Приморским и Забайкальским краями.