Якутия вошла в топ лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Глава Якутии принял участие в обсуждении состояния рынка труда в дальневосточных регионах на оперативном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев с главами дальневосточных регионов.

Как отметил Юрий Трутнев, «опасность распространения коронавирусной инфекции постепенно уменьшается». «Среднесуточный прирост заболеваемости на Дальнем Востоке уже не превышает 2%. Ряд субъектов готов к первому этапу снятия ограничительных мер. Поэтому сегодняшнее совещание мы посвятим вопросам восстановления экономики и нормальной жизни в регионах», — сказал он.

Вице-премьер поблагодарил глав регионов «за хорошую работу по повышению инвестиционной привлекательности». «Глава государства ставил задачу дальневосточным регионам войти в топ-30. Движение есть. Вчера прошло заседание Наблюдательного совета АСИ под председательством президента России Владимира Владимировича Путина, были оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2020 года. По его результатам в 10 из 11 регионов ДФО (кроме Хабаровского края, опустившегося на 33 пункта и занявшего 63 место) зафиксирована положительная динамика. Республика Саха (Якутия) вошла в топ-20 лидеров, заняв 20 место. В топ-30 регионов вошли Камчатский край, Амурская область, Сахалинская область. Лидером роста стал Забайкальский край, поднявшись на 30 позиций (это 54 место вместо прошлогоднего 84 места). Республика Бурятия и Приморский край близки к тридцатке лидеров. Для выполнения задачи, поставленной президентом РФ, еще есть, чем заниматься. Прошу на это обратить внимание. Это важнейший вопрос, связанный с развитием регионов, — подчеркнул Юрий Трутнев.

Было отмечено, что ограничительные меры, принятые для недопущения распространения коронавирусной инфекции, привели к тому, что количество официально зарегистрированных безработных граждан на Дальнем Востоке увеличилось в 3 раза. Вице-премьер напомнил, что главой государства принято решение об оказании помощи гражданам, оказавшимся без работы. «Правительством РФ увеличен размер выплат по безработице, обеспечены выплаты в размере 12130 рублей вновь зарегистрированным безработным. Это позволило не допустить социальной напряжённости в регионах. В то же время на предприятиях ДФО ощущается нехватка кадров: пустуют 209 тыс. рабочих мест. Совершенно очевидно, что эти рабочие места можно и нужно использовать для повышения занятости. Но просто так это не произойдет. Людям надо помогать. Надо заниматься информированием, обучением, переподготовкой людей», — считает Юрий Трутнев.

О состоянии рынка труда в субъектах ДФО доложила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. По ее словам, в регионах Дальнего Востока официально зарегистрированы в качестве безработных 187 тыс. граждан. «С учетом региональной специфики, необходимо индивидуально подобрать решения для каждого региона Дальнего Востока. В первую очередь требуется обратить внимание на дообучение безработных граждан необходимым для трудоустройства навыкам, а также повысить эффективность работы служб занятости в работе с соискателями в тех регионах ДФО, где на одного соискателя приходится 2-3 вакансии», — пояснила замминистра.

Рассматривалось выполнение поручения, которое Юрий Трутнев дал Минтруду России и АНО «АРЧК ДВиА» по разработке комплекса мер, направленных на сокращение уровня безработицы в ДФО. По словам генерального директора АНО «АРЧК ДВиА» Сергея Ховрата, Агентство проработало и согласовало с региональными правительствами комплекс мер, в рамках которого может быть оказано содействие в трудоустройстве 118 тыс. человек. При этом 53 тыс. человек из тех, кто имеет официально статус безработных, могут быть трудоустроены на отрытые вакансии без дополнительного обучения, поскольку обладают соответствующими навыками и знаниями.

Комплекс мер включает 4 направления. Первое – переобучение безработных граждан по востребованным профессиям. За счет ресурсов регионов и Агентства могут пройти переобучение до 12,6 тыс. человек. Второе направление – привлечение безработных к общественным работам и обеспечение им временной занятости. Такую поддержку могут получить 33,7 тыс. человек. Третья мера связана с оказанием содействия гражданам в открытии собственного дела. Предполагается, что такой поддержкой могут воспользоваться 2,8 тыс. человек. Также АНО «АРЧК ДВиА» предложило внедрить дополнительные меры по стимулированию работодателей сохранять и создавать новые рабочие места, оказанию поддержки самозанятым, снижению страховых взносов для строительных организаций, привлекающих на работу дальневосточных специалистов. Обсуждалось профессиональное обучение и переобучение специалистов для компаний – резидентов ТОР и свободного порта Владивосток.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение о разработке предложений по обеспечению стройкомплекса необходимым числом специалистов, а также предложений по обучению и переобучению граждан для их дальнейшего трудоустройства по имеющимся вакансиям.

В совещании приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, губернаторы дальневосточных регионов, руководители институтов развития Дальнего Востока и Арктики и другие.