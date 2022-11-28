Якутия вошла в Российско-Азиатский консорциум по исследованиям в Арктике 

В рамках IV Северного форума по устойчивому развитию подписано соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических исследований. Это объединение образовательных, исследовательских и иных учреждений России и стран Азии, которое будет заниматься исследованиями в сфере развития Арктики, а также обменом между учёными.

«Совместные научные исследования по проблематике изменения климата и таяния многолетней мерзлоты занимают важное место в числе направлений сотрудничества России с восточными партнёрами», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

От республики стороной соглашения стал Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, другими сторонами стали Международная организация северных регионов «Северный Форум», Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Ассоциация по развитию экспортного потенциала.

Среди вузов-подписантов — Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, Мурманский государственный технический университет, Югорский государственный университет, Ненецкий аграрно-экономический техникум, Таймырский колледж, Томский государственный университет, Петрозаводский государственный университет, Северо-Восточный государственный университет, а также Океанологический университет Китая.

Напомним, четвёртый по счёту Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске 28 ноября — 1 декабря. Это постоянно действующая с 2019 года ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. В этом году в форуме подтвердили участие представители 10 стран.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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