Якутия вошла в 10-ку лидеров медиарейтинга инвестклимата регионов

Республика Саха (Якутия) по итогам 2018 года вошла в десятку лидеров медиарейтинга инвестиционного климата регионов России, заняв 8-ю позицию.

Отметим, что медиарейтинг в отличие от Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России.

Медиарейтинг создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению тех успехов, которые происходят в улучшении инвестиционного и делового климата. Эта работа должна быть направлена, в первую очередь, на местных предпринимателей и инвесторов.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, более 50% регионов, вошедших в топ-20 регионов медиарейтинга совпадают с оценками Национального рейтинга в 2018 году.

«Это говорит о том, что регионы не сбавляют темп, хотя лидерство может меняться», — подчеркнула Чупшева.

В Указе «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» Глава Якутии Айсен Николаев в целях создания условий развития и поддержки предпринимательской инициативы, повышения занятости и снижения уровня бедности населения поставил задачу по достижению не ниже 20-й позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов Российской Федерации к 2024 году.

Также Глава указал на необходимость оказания услуг финансовой и нефинансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в формате «одного окна» путем реструктуризации действующих институтов развития поддержки малого и среднего предпринимательства и создания многофункционального бизнес — центра «Мой бизнес».

Ещё одна задача связана с вовлечением бизнес-сообщества в решение актуальных вопросов улучшения инвестиционного климата, борьбы с незаконным предпринимательством и применение принципа открытости между органами власти и бизнесом.

Фото с сайта sakha.gov.ru