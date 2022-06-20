Якутия вошла в 10-ку благополучных регионов страны

Фонд развития гражданского общества представил рейтинг регионов России по показателю отношения средней заработной платы к стоимости «потребительской корзины», составленный на основании данных Росстата по итогам 1 квартала 2022 года.

Якутия уверенно вошла в первую десятку благополучных регионов с высокой заработной платой и относительно низкой потребительской корзиной.

Средняя зарплата в республике на 1 марта 2022г. составила 81 260 руб., при этом стоимость потребительской корзины на 1 апреля 2022г. всего 23 957 руб.

С такими данными после Санкт-Петербурга Якутия занимает почетное 9 место. На первом месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 119 510 руб., потребительская корзина у них 23 705 руб. На втором месте находится Москва, средняя зарплата 114 701 руб., потребительская корзина 27 744 руб. На третьем месте Магаданская область, где получают среднюю зарплату 109 110 руб. и потребительская корзина 26 850 руб.

Стоит отметить, что в состав лидеров рейтинга входят регионы Дальнего востока и севера России, где самые высокие заработные платы. Республика Татарстан находится на 17 месте, Бурятия на 31 месте.

В числе аутсайдеров Астраханская, Тульская, Омская, Новгородская, Новосибирская область, они замыкают последнюю пятерку регионов, где почти добрую половину заработной платы «съедает» потребительская корзина. В этих регионах люди работают для того, чтобы не умереть с голоду.

В Якутии потребительская корзина занимает лишь четверть доходов населения. Только среднюю зарплату по региону, в частности, 81 260 руб. получают лишь избранные, это те, кто вошел в майские указы и другие особо привилегированные персоны. А большинству, простому населению приходится попросту выживать на зарплате в два раза ниже средней по республике.

Интересно, а чем руководствовались составители индекса социального благополучия? Несмотря на стабилизацию экономики, снижение курса доллара и евро, цены на продукты в Якутии остаются одним из самых высоких в стране. Например, один кг сливочного масла стоит 1100 руб., литр привозного молока длительного хранения 140-170 руб., кг. говядины 800 руб., бутылка растительного масла 200 руб. Если сложить все потребности человека вряд ли выйдет 23 957 руб. на корзину.