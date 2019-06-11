Якутия – ворота России в Арктику

В Якутии обсудят законопроекты, направленные на стимулирование развития предпринимательства в Арктической зоне России.

В городе Якутске 13-14 июня состоится выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ с участием членов Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

В работе заседания примут участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Председатель Совета Александр Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев, представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов России, входящих в состав Арктической зоны.

Участники заседания обсудят законопроекты, направленные на стимулирование развития предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Также будут рассмотрены вопросы на такие темы, как: «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»; «Реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)»; «Реализации федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на примере Республики Саха (Якутия)».

По мнению экспертов, государственная программа по социально-экономическому развитию Арктической зоны должна ответить на ключевой вопрос, как развивать и использовать российские арктические территории — вахтовым методом или установлением мер государственной поддержки находящихся там населенных пунктов.

Отметим, что 13 мая Президент России Владимир Путин издал Указ о включении еще восьми районов Якутии в состав Арктической зоны страны, которая является стратегическим приоритетом России. Принятое решение стало прорывным для социально-экономического развития северных территорий. Территория арктической зоны теперь составляет без малого 1.608.800 кв. км., то есть почти половина всей Якутии. Численность населения 13 арктических районов по состоянию на 1 января 2019 года составила 67.714 человек.

«Арктика — важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. Можно с уверенностью сказать, что мощь и возможности России будут прирастать Арктикой, арктическим регионом», — уверен Владимир Путин.

Таким образом расширение Арктической зоны Якутии накануне принятия новой Стратегии развития российской Арктики до 2035 года позволяет республике решить многие вопросы на уровне федерального центра, в частности, Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, заседание которого предстоит скоро в столице республики.

Напомним, что в Республике Саха (Якутия) создано специальное министерство, занимающееся данными вопросами – Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера.