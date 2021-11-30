Якутия внесла предложения по очистке Арктики от металлолома

Всего за несколько месяцев реализации федерального проекта «Чистая Арктика» во всех арктических регионах страны более 2 тысяч добровольцев собрали свыше 1500 тонн отходов. Итоги первого сезона проекта подвели вчера в Совете Федерации. От Якутии участие принял Постоянный представитель РС (Я) при Президенте РФ – Первый заместитель Председателя правительства РС (Я) Андрей Федотов.

Как отметил постпред, Якутия – один из первых регионов, который поддержалобщественно-гражданскую инициативу.Рабочую группу по реализации проекта в Якутии возглавляет Глава республикиАйсен Николаев.

«Стартовой территорией стал посёлок Тикси Булунского района. В августе 2021 года в посёлке прошёл масштабный субботник. Силами волонтёров, местных жителей, военнослужащих и представителей проекта собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома. Уполномоченная организация по обращению с металлолом уже разработала проект по очистке территории посёлка на 2022-2023 годы с инвестированием порядка 120 млн рублей», – сказал Андрей Федотов.

Собранный металл отгрузили на баржу, затем водным путем он отправляется в Нижний Бестях, оттуда железной дорогой его транспортируют на металлургический завод.

Андрей Федотов озвучил предложения Якутии по повышению эффективности проекта. Это субсидирование транспортных расходов на вывоз металлолома из Арктической зоны РФ,а также на ликвидацию несанкционированных свалок в границах населённых пунктов и наиболее опасных объектах накопленного экологического вреда.

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, участники проекта также столкнулись с правовыми трудностями. Для совершенствования нормативно-правовых актов до конца января проведут мониторинг законодательства.

Напомним, в этом году в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»на территории Усть-Янского района Якутии начали работу по ликвидации хвостохранилищаКуларской ЗИФ.В настоящее время демонтированы технологические здания и сооружения золотоизвлекательной фабрики.