Якутия включена в самую масштабную программу нацпроекта «Образование»

Якутия подписала соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Торжественное подписание состоялось в ходе ПМЭФ-2021, на сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее». Подписи под соглашением поставили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Документ был подписан в присутствии министра просвещения РФ Сергея Кравцова и президента группы компаний «Просвещение» Владимира Узуна.

Подписанное соглашение означает включение Якутии в перечень участников самой масштабной в стране программы государственно-частного партнерства по созданию новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями. Данная программа – одна из ключевых составляющих национального проекта «Образование», курируемая Минпросвещения России.

Реализация проектов по строительству школ в регионах через механизм концессии будет осуществляться через дочернее общество группы компаний «Просвещение» — ООО «ПроШкола». Это утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъектам РФ и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения по созданию новых школ без конкурса.

На сессии «Большая перемена: инвестируем в будущее» ВЭБ.РФ объявил о вхождении в капитал ООО «ПроШкола», ее ключевым финансовым партнером планирует выступить Сбер. Взаимодействие будет осуществляться в соответствии с развиваемой совместно Сбер и ВЭБ.РФ повесткой государственно-частного партнерства в сфере образовательной инфраструктуры.

«Новая стратегия ВЭБ.РФ направлена на создание партнерств. Уверены, что амбициозная и социально важная задача в создании школ может быть реализована только в такой модели. Правление ВЭБ.РФ приняло решение поддержать вход ВЭБ.РФ в ПроШколу во исполнение поручений президента. Ключевой нашей задачей видим методологическую и организационную поддержку субъектов Российской Федерации в целях получения мер государственной поддержки по проектам, планируемым к реализации при участии ПроШколы, планируем содействовать разработке схем организации финансирования проектов и участвовать в финансировании проектов, реализуемых ПроШколой с участием банков-партнеров», — отметил Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В рамках соглашения ВЭБ.РФ будет оказывать Якутии методологическую и организационную поддержку в подготовке заявок на получение мер государственной поддержки. Корпорация также окажет содействие республике в разработке схем финансирования проектов по созданию современных школьных мест в рамках концессионных соглашений, в том числе с участием банков-партнеров. В рамках соглашения в республике в течение пяти лет планируется создать 10 объектов общего образования на 12,5 тысяч мест.

«Проблема переполненности школ и создание современной образовательной инфраструктуры – один из острых вопросов для нашей республики, над которым мы активно работаем последние годы. Сегодня в Якутии из 641 школ в две смены работают 102, во вторую смену занимается все еще свыше 27 тысяч якутских школьников. Уверен, что подписанное сегодня соглашение с ВЭБ.РФ позволит нам ускорить переход на односменное обучение и создать все необходимые условия для развития наших детей и реализации их талантов», – отметил Айсен Николаев.

Правила финансирования строительства школ при поддержке ВЭБ.РФ, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, зафиксированы в постановлении правительства России «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». Ее реализация является одним из важных элементов достижения ключевой цели нацпроекта «Образование» — вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2030 году.