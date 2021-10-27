Якутия в «зеленой» зоне по качеству и объективности проведения ЕГЭ-2021 — минобрнауки

С 19 по 25 октября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи проходило Всероссийское совещание министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по теме «Актуальные вопросы в области общего образования. Итоги государственной итоговой аттестации (ГИА) и иных оценочных процедур в 2021 году и перспективы на 2022 год».

Главной темой повестки Всероссийского совещания стало обсуждение вопросов, имеющие ключевые значения для развития системы образования, подведены итоги оценки качества и объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2021 году и поставлены задачи на 2022 год.

В работе совещания из нашей республики приняли участие и.о. министра образования и науки Якутии Ирина Павловна Любимова, директор Департамента по контролю и надзору Михаил Николаевич Колмаков, директор Департамента государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования минобрнауки Андрей Александрович Пухов, директор Центра мониторинга качества образования Надежда Герасимовна Попова и др.

В ходе совещания, как и в предыдущие годы деятельность системы образования Якутии оценена положительно. «По результатам оценки Рособрнадзора республика вошла в «зеленую» зону, заняв 21-22 позицию среди 85 регионов России, это означает, что регион отработал качественно. При подведении итогов оцениваются не только эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и других процедур оценки качества образования, но и такие направления, как эффективность осуществления контроля (надзора) за проведением ЕГЭ, эффективность региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования и др. Республике также предложено на российском уровне поделиться опытом по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования», — сказала и.о. министра Ирина Павловна.

Отметим, что государственная итоговая аттестация 2021 года для Республики Саха (Якутия) была одним из самых технологически сложных периодов. Впервые масштабно и одновременно были введены 3 новые технологии проведения ЕГЭ: передачи экзаменационных материалов по сети Интернет, сканирования в аудитории ППЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Такого еще в истории ЕГЭ в Якутии никогда не было. К тому же экзаменационный период прошел в весьма сложных природных условиях: сильных ветров и пожаров. Но благодаря сплоченности, слаженности, межведомственному взаимодействию экзамены были проведены без нарушений.