Якутия – в тройке лидеров на Дальнем Востоке по количеству идей

Якутия вошла в тройку лидеров Дальневосточного федерального округа по количеству заявок, поданных на Форум «Сильные идеи для нового времени». Якутяне предложили 142 идеи по развитию страны. На первом месте – Хабаровский край, жители которого подали 157 заявок, на третьем месте – Приморский край. Всего 87 096 участников со всех регионов России направили на крауд-платформу форума 19 542 заявки по семи предложенным направлениям.

«20 мая завершился приём идей на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. Якутяне приняли активное участие в разработке идей для улучшения развития республики и страны по всем направлениям, но больше всего заявок подано по направлению «Национальная социальная инициатива». Все предложения рассмотрены региональной командой с участием главы Якутии Айсена Николаева», – сообщила заместитель председателя правительства Якутии, куратор проекта Ольга Балабкина.

Участники форума получают обратную связь от экспертного сообщества. С идеями, поданными на крауд-платформу, занимается широкое экспертное сообщество Агентства социальных инициатив. В регионах с заявками также работают эксперты. Так, в Якутии для рассмотрения и доработки заявок был запущен региональный Акселератор проектов АСИ.

Сначала будет отобрано топ-1000 идей. Из них эксперты во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым отберут 200 предложений. В июне бюро экспертного совета АСИ вместе с председателем оргкомитета форума – помощником президента России Максимом Орешкиным отберут 100 лучших идей для развития страны, которые будут презентованы на Форуме летом. Десять лучших идей планируется представить президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании Форума «Сильные идеи для нового времени».