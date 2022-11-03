Якутия в ТОП-10

В новом рейтинге цифровой зрелости субъектов РФ республика заняла 10 место с результатом 19,7 баллов и показала лучший результат среди регионов Дальнего Востока.

«Надо понимать, что главное — это качество работы. Необходимо сохранять темпы реализации цифровых проектов, включенных в Стратегию цифровой трансформации республики. Также нужно активизировать работу на сайтах по платформе обратной связи. Ответы гражданам должны быть даны быстро, быть конструктивными и чёткими», — отметил ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Новый рейтинг предполагает оценку деятельности руководителей цифровой трансформации по семи показателям. Как и ранее, оценивалась цифровая зрелость по пяти отраслям (общественный транспорт, общее образование, здравоохранение, государственное управление, городское хозяйство и строительство), платформа обратной связи; меры поддержки IT-отрасли, информационная безопасность; перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид. Также добавлены два новых показателя: уровень импортонезависимости программного обеспечения и эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия.

Общий балл определяется путем суммирования баллов по этим семи показателям. Максимально можно набрать 31 балл.

В первую тройку вошли Липецкая область (22,4 балла), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (22 балла) и Челябинская область (21,5 балла). Десятое место Якутия поделила с Курганской областью, у которой идентичные баллы.

Напомним, указом главы Якутии в августе текущего года утверждена Стратегия цифровой трансформации республики.

Рейтинг региональных руководителей цифровой трансформации был запущен в 2021 году и ранее составлялся, исходя из пяти показателей.