Якутия в ТОП-10 рейтинга по благосостоянию семей РФ



Аналитики РИА Рейтинга на основе данных Росстата выяснили сколько остается денег у семьи с одним или двумя детьми после оплаты минимальных расходов. Суммы высчитывалась из средней зарплаты семьи и дополнительных выплат в каждом конкретном регионе.

Якутия заняла 9 место по стране. Потенциальный остаток после минимальных затрат для семьи с двумя детьми — 50198 р., с одним ребенком — 64737 р. Среди регионов ДФО в ТОП-10 также попали: 4. Сахалинская область (два ребенка — 76374 р., один — 90120 р.) 5. Чукотка (71688 р. и 85629 р.) 6. Магаданская область (67205 р. и 82370 р.) 9. Якутия

В остальных субъектах макрорегиона остаток семей менее 50 тысяч рублей. Цены на жизнь в регионах ДФО отличаются от центральной части России, но и средние доходы выше, сообщает тгк @ykt2100